U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup

Spor između zagovornika slobodnog pristupa obali i koncesionara ponovno je u središtu pozornosti, dok Bruxelles traži transparentniju dodjelu unosnih koncesija.

Ovog ljeta na talijanskoj obali ponovno se rasplamsao sukob između zagovornika slobodnog pristupa plažama i koncesionara kupališta, koji naplaćuju korištenje sadržaja poput suncobrana, ležaljki, ugostiteljskih objekata i spasilačke službe.

U Santa Severi, nekadašnjoj etruščanskoj luci pedesetak kilometara sjeverozapadno od Rima, podjela je jasno vidljiva. Obala je gotovo u cijelosti prekrivena redovima šarenih suncobrana, dok su javne plaže svedene na uske pojaseve pijeska između privatnih kupališta.

Simone Vincenzi, voditelj kupališta Pino al Mare, kojim njegova obitelj upravlja već tri generacije, ističe da je prednost kupališta pod koncesijom to što posjetitelji na jednom mjestu mogu pronaći sve što im je potrebno za opušten dan na plaži.

U sklopu kompleksa nalaze se restoran i hotel s 57 soba, a dvije ležaljke i suncobran uz more stoje do 42 eura. Gostima su na raspolaganju i teren za odbojku na pijesku te dječje igralište. Spasioci dežuraju tijekom cijelog dana.

Javne plaže na nepoželjnim lokacijama

Vincenzi dodaje da je Santa Severa odredište za obitelji s malom djecom te da zbog toga posebnu pozornost posvećuju sigurnosti gostiju.

No aktivisti traže da veći dio talijanskih plaža bude dostupan besplatno te upozoravaju da su građani koji ne mogu ili ne žele plaćati koncesionarima potisnuti na manje atraktivne dijelove obale.

Elisabetta Gallo iz udruge Free Seas National Coordination, koja se zalaže za slobodan pristup plažama, kaže da se javne plaže uglavnom nalaze na najmanje poželjnim lokacijama, poput kamenitih dijelova obale ili područja uz ispuste oborinskih voda. Smatra da takav sustav isključuje dio građana umjesto da potiče dostupnost javnih plaža.

Na susjednoj obali u Santa Marinelli situacija je još nepovoljnija. Javnih plaža ima manje, a do njih je teže doći.

Aktivistica Simonetta Gazzella upozorava da su vikendom sve uvale i mali dijelovi slobodnih plaža prepuni jer si mnogi ne mogu priuštiti visoke cijene koje naplaćuju koncesionari kupališta.

Pitanje koncesija na plaže već je godinama pod povećalom Europske unije, koja od talijanskih vlada traži transparentniji sustav dodjele tih unosnih dozvola. Međutim, reforme napreduju sporo.

Koncesije na sudu

Vlada premijerke Giorgie Meloni 2024. donijela je zakon kojim je postojeće koncesije produljila do rujna 2027., uz mogućnost dodatnog produljenja do ožujka 2028.

U Santa Severi i Santa Marinelli lokalne su vlasti raspisale natječaje za dodjelu koncesija do 2033. godine, no u većini slučajeva one su ponovno dodijeljene dosadašnjim koncesionarima jer nije bilo drugih zainteresiranih ponuditelja.

Takav postupak osporen je na sudu, a trenutačno ga razmatra najviši talijanski upravni sud, piše Reuters.

Vincenzi smatra da koncesionari pridonose čistoći i uređenosti obale.

S druge strane, Gallo drži da bi lokalne vlasti trebale preuzeti brigu o javnim plažama i osigurati osnovnu infrastrukturu poput tuševa, koševa za otpad i spasilačke službe. Prema njezinu mišljenju, more pripada svima te bi trebalo biti otvoreno i jednako dostupno svim građanima.