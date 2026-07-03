U Zaboku zaživjelo prvo dijeljenje električne energije među građanima

U zabočkom naselju Špičkovina nastaje nova stranica hrvatske energetike. Na krovu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Špičkovina zasjala je sunčana elektrana čija se energija po prvi put u Hrvatskoj dijeli izravno između članova jedne energetske zajednice. Već u srpnju prvih sedamnaest članova Energetske zajednice Špičkovina dobit će svoje račune za struju i ugodno se iznenaditi.

Zvuči jednostavno: sudionici zajedno ulažu u sunčanu elektranu i zajednički troše energiju koju ona proizvodi. No ono što je u ostatku Europe već dugo uobičajeno, u Hrvatskoj do sada nije zaživjelo u praksi, unatoč tome tome što zakonski okvir postoji. Špičkovina je to promijenila.

Ovo nije samo lokalna priča. Špičkovina je pokazala da energetske zajednice u Hrvatskoj mogu prijeći put od ideje do stvarnih koristi za građane.

Zajednicu čini šarolika skupina od sedamnaest članova, dobrovoljnih vatrogasaca, građani, jedan mikropoduzetnik i DVD Špičkovina na čijem se krovu ujedno i nalazi sunčana elektrana. Energiju koju elektrana proizvede članovi međusobno dijele prema unaprijed dogovorenom ključu, a ostvarene uštede svaki mjesec vidljive su na računu.

Ključna karika u cijeloj priči bio je Grad Zabok, koji je projekt podržao financijski i logistički od samog početka. Time se Zabok svrstao među predvodnike lokalne energetske tranzicije u Hrvatskoj i poslao jasnu poruku svim ostalim gradovima i općinama: lokalna samouprava može – i treba, imati aktivnu ulogu u razvoju energetskih zajednica.

“Energetska zajednica Špičkovina dokaz je da energetska tranzicija nije neka daleka europska tema, nego konkretna promjena koja se događa ovdje – među našim ljudima, susjedima i obiteljima. Ponosna sam što je upravo Zabok postao grad gdje je po prvi put u Hrvatskoj zaživjelo stvarno dijeljenje električne energije među građanima.

Ovaj projekt pokazuje koliko možemo postići kada se povežu građani, lokalna zajednica, vatrogasci i stručnjaci s istim ciljem – stvaranjem održive, pravednije i financijski dostupnije energije za sve. Grad Zabok od početka je prepoznao vrijednost ovakvih inicijativa jer vjerujemo da lokalna samouprava mora biti partner građanima u zelenoj tranziciji, a ne samo promatrač.

Energetska zajednica Špičkovina danas nije samo primjer dobre prakse, nego inspiracija drugim gradovima i općinama da je moguće graditi energetsku neovisnost na lokalnoj razini zajedništvom, povjerenjem i konkretnim djelovanjem.“ izjavila je Izjava Valentina Đurek, gradonačelnica Zaboka.

Od pilot projekta do replikabilnog modela

Energetska zajednica Špičkovina nije nastala slučajno. Projekt je razvijen kao pilot primjer u okviru europskog projekta SHAREs, a REGEA (Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske) je koordinirala sve korake – od organiziranja članova i ispunjavanja administrativnih preduvjeta do tehničke uspostave sustava dijeljenja.

Europska unija energetske zajednice prepoznaje kao jedan od ključnih alata pravedne energetske tranzicije. Ideja je jednostavna: građani zajedno proizvode, dijele i koriste obnovljivu energiju, smanjuju troškove i povećavaju svoju neovisnost o vanjskim opskrbljivačima. Hrvatska je taj okvir transponirala u zakone, ali do Špičkovine, nitko ga nije proveo do kraja. istaknuo je Julije Domac, ravnatelj REGEA-e.

Zajednica ne staje na prvom računu s uštedom. Kroz europski instrument ENERCOM Facility (financiran iz programa LIFE) osigurala je novih 45.000 eura za izradu poslovnog plana koji će ojačati njezine dugoročne temelje. Uz to, kroz inicijativu Citizen Led Renovation koju za Hrvatsku također koordinira REGEA, članovi će dobiti stručnu podršku za planiranje energetskih obnova zgrada.

Aktivnosti uključuju razmatranje mjera poput poboljšanja toplinske ovojnice, zamjene stolarije te modernizacije sustava grijanja, uključujući mogućnost ugradnje dizalica topline. Time zajednica svoje djelovanje širi s proizvodnje i dijeljenja energije na šire područje energetske učinkovitosti i održivog upravljanja energijom. Drugim riječima: Špičkovina nije samo primjer dijeljenja električne energije. To je model koji pokazuje kako lokalna zajednica, uz pravu podršku, može preuzeti kontrolu nad vlastitom energetskom budućnošću.

Poruka ostatku Hrvatske

REGEA najavljuje da će stručnu podršku pružati i svim ostalim zajednicama, gradovima i općinama koje žele krenuti istim putem. A put je, zahvaljujući Špičkovini, sada puno jasniji.

“Svaka nova energetska zajednica koja krene tim putem dodatno približava Hrvatsku pravednijoj, otpornijoj i održivijoj energetskoj budućnosti. Špičkovina je prva. Neće biti posljednja.” poručuju iz REGEA-e.