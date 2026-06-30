UGP: Ako je svaki račun važan, onda je važan i svaki euro javnog novca

Iz Udruge Glas poduzetnika (UGP) u utorak su poručili kako pozdravljaju kampanju Porezne uprave “Svaki račun se računa”, koja potiče poreznu disciplinu i odgovorno ponašanje građana, no istodobno smatraju da jednaka načela odgovornosti, transparentnosti i provjerljivosti trebaju vrijediti i za državu te sve korisnike javnog novca.

Poduzetnici u Hrvatskoj, kako su naveli iz UGP-a, svakodnevno posluju pod strogim pravilima – svaki račun mora biti izdan, svaka transakcija evidentirana, svaka porezna obveza prijavljena, a svaka pogreška objašnjena. Država od njih opravdano očekuje visoku razinu financijske discipline.

UGP smatra da građani i poduzetnici imaju pravo isto očekivati od države.

“Ako država od građana traži da za svaku kupnju uzmu račun, onda građani imaju pravo za svaki euro iz proračuna jednostavno vidjeti kome je isplaćen, za što, temeljem koje odluke i po kojim kriterijima“, istaknuli su iz UGP-a.

Napomenuli su da posljednji događaji i javne rasprave o upravljanju javnim sredstvima ponovno pokazuju koliko je važno jačati povjerenje u institucije kroz stvarnu, a ne samo formalnu transparentnost.

Financijski izvještaji često jesu dostupni, ali u obliku koji građanima, poduzetnicima, novinarima i stručnoj javnosti ne omogućuje jednostavan uvid u podatke kome je novac isplaćen, za što, po kojoj cijeni i na temelju koje odluke, naveli su iz UGP-a.

Istaknuli su kako “javnost ne treba samo zbirne tablice i opće stavke, nego jasne, usporedive i pretražive podatke koji omogućuju stvarnu kontrolu trošenja javnog novca”.

Posebno važnim smatraju područje javne nabave i javnih natječaja. Nije dovoljno, kako su kazali, objaviti tko je dobio sredstva već javnost treba imati mogućnost vidjeti po kojim kriterijima je odluka donesena, kako su vrednovane pristigle ponude te postoji li mogućnost neovisne provjere postupka.

“Transparentnost nije napad na institucije. Ona je zaštita poštenih službenika, odgovornih institucija, poduzetnika koji posluju po pravilima i građana koji pune proračun“, poručili su iz Udruge.

Također su predložili konkretne mjere i to: redovitu objavu rashoda po dobavljačima, korisnicima, iznosima i namjeni; razvoj javno dostupnih i pretraživih digitalnih baza podataka; objavu jasnih kriterija javnih natječaja i obrazloženja odluka; jednostavniju usporedbu cijena, rokova i isporučenih usluga; veću transparentnost javne nabave tijekom cijelog postupka.

Istaknuli su potrebu jačanja sustava unutarnjih kontrola i nadzora nad trošenjem javnih sredstava te dosljedne i transparentne provedbe postojećih sankcijskih postupaka u slučajevima utvrđenih nepravilnosti, neovisno o funkciji ili položaju odgovornih osoba.

Iz UGP-a su napomenuli da Hrvatska danas raspolaže digitalnim alatima koji omogućuju vrlo visoku razinu nadzora privatnog sektora te smatraju kako je vrijeme da se ista razina digitalne transparentnosti sustavno primijeni i na praćenje javne potrošnje i javne nabave.

Pozvali su Vladu, Ministarstvo financija, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Državni ured za reviziju te druga nadležna tijela na dijalog o konkretnim zakonskim i digitalnim rješenjima koja će dodatno povećati transparentnost upravljanja javnim novcem.

Dodali su i da ne traže povlastice već jednaka pravila odgovornosti za javni i privatni sektor.

Porezna disciplina i transparentna javna potrošnja dvije su strane iste medalje, kazali su, napominjući kako se povjerenje građana i poduzetnika ne gradi samo učinkovitom naplatom poreza, nego i odgovornim, provjerljivim i transparentnim upravljanjem javnim novcem.

“Poduzetnici pune proračun. Građani ga financiraju. Zato imaju pravo znati kamo odlazi njihov novac”, poručili su iz UGP-a.