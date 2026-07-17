Umirovljeni kriminalist Branko Lazarević objavio knjigu o jednom od najpoznatijih hrvatskih provalnika

Umirovljeni kriminalist i dugogodišnji šef ekipe za očevide zagrebačke policije Branko Lazarević objavio je knjigu naslova “Zovite me Šakal” u kojoj otkriva istine, laži i hvalisanja Josipa Mahovlića Šakala, jednog od najpoznatijih hrvatskih provalnika.

Nakladnička kuća Indux media d.o.o. pustila je u prodaju knjigu “Zovite me Šakal” Branka Lazarevića, true-crime biografiju provalnika Josipa Mahovlića.

Mahovlić je od 70-ih do 90-ih harao Zagrebom, Ljubljanom, Stuttgartom, Parizom i Zürichom. Bježao je iz zatvora, mijenjao imena i zanimanja, spavao u najskupljim hotelima, a umro je praznih džepova. Priznao je stotine provala i u zatvorima proveo dvadeset i pet godina. Kretao se u odijelu i s aktovkom, birajući imućne žrtve po uglednim hotelima i lokalima. U nizu zapanjujućih priča izdvaja se drska provala u dom Josipa Vrhovca, jugoslavenskog ministra vanjskih poslova i predsjednika Saveza komunista Hrvatske, koja tada nije bila riješena, a u ovoj se knjizi otkrivaju detalji tog zločina i njegova politička i špijunska pozadina.

Mahovlić je bio viđen član podzemlja u više zemalja, ali se pod lažnim identitetom kretao unutar hrvatske elite, družeći se s Miroslavom Ćirom Blaževićem i Enom Begović. Robijao je s poduzetnikom Antom Todorićem i slovenskim serijskim ubojicom Metodom Trobecom, u Lepoglavi je upoznao zatvorskog knjižničara Franju Tuđmana, a na slobodi se družio sa Jeanom-Paulom Belmondom i Ljubom Zemuncem.

Njegovu životnu priču godinama je strpljivo istraživao Branko Lazarević, kriminalist i dugogodišnji šef Odsjeka za očevide Policijske uprave zagrebačke. Šakala je progonio, ispitivao i pratio, a pred kraj njegova života i uzdržavao, nakon što je propao financijski i zdravstveno. “Zovite me Šakal” nije samo knjiga o zločinu, u kojem se doznaje mnogo autentičnih pojedinosti i o tome kako se zločini izvode, i kako se zločinci love. To je priča o neobičnom prijateljstvu i suparništvu lopova i inspektora, ali dokument jednog vremena: kroz oči kriminalca upoznajemo kasnu Jugoslaviju i gastarbajtersku Njemačku, europsko podzemlje i zagrebačku sportsku i kulturnu kremu, sve do ratnih godina.

Lazarević događaje bilježi preciznošću istražitelja i osjećajem iskusnog pripovjedača, dosljedno lišavajući kriminal svakog sjaja: “Joža Mahovlić je bio loš čovjek koji se nikada ni za što nije pokajao, a iza sebe je imao beskonačan niz kaznenih djela. Kad ih je odslužio, na slobodi se našao u poznim godinama, bolestan i sasvim sam. Ja sam ga hranio jer nisam mogao podnijeti gledati čovjeka kako gladuje”, rekao je autor Branko Lazarević.

“Knjiga ‘Zovite me Šakal’ djelo je kakvo se rijetko piše. Istinita je, a napetija od bilo kakvog izmišljenog trilera. Svako poglavlje knjige moglo bi biti holivudski film. Ponosni smo što ovu knjigu Indux media donosi hrvatskim čitateljima”, izjavio je Boris Hećimović, direktor Indux medije.

Knjiga je namijenjena čitateljima true crimea i dokumentarne proze te svakomu tko zna da najbolje priče priča onaj kome se ne smije vjerovati.