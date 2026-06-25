Upoznajte navijače koji će zaraditi 50.000 dolara gledajući svaku utakmicu Svjetskog prvenstva

Dvojica nogometnih navijača izabrana su među tisućama kandidata za neobičan posao: iz staklene kabine na Times Squareu pratit će cijeli turnir i stvarati sadržaj za fanove.

Dok se Svjetsko nogometno prvenstvo zahuktava, a raspored donosi čak šest utakmica dnevno, pratiti svaki susret postaje gotovo posao s punim radnim vremenom. Za Kevina Akota i Austina Franklina to nije samo metafora – upravo je to njihov posao.

Američka streaming platforma Fox One angažirala je dvojicu nogometnih entuzijasta da pogledaju svih 104 utakmice Svjetskog prvenstva, za što će svaki zaraditi po 50.000 dolara. Njihov zadatak nije samo pratiti svaki susret, već tijekom turnira stvarati sadržaj za društvene mreže i uključivati navijače u jedinstveno iskustvo praćenja prvenstva.

Njihovo radno mjesto jednako je neobično kao i sam posao. Smješteni su u posebno izgrađenoj staklenoj kabini usred njujorškog Times Squarea, gdje ih prolaznici mogu promatrati dok prate utakmice. Prostor nalikuje dnevnom boravku strastvenog navijača: opremljen je velikim televizorima, naslonjačima, kožnom sofom, stolnim nogometom te brojnim navijačkim rekvizitima i zalihama grickalica.

‘Prilično je iscrpljujuće’

Kevin, kuhar iz Floride, i Austin, influencer iz Philadelphije, izabrani su među tisućama prijavljenih kandidata. Iako na prvi pogled posao zvuči kao ostvarenje sna svakog ljubitelja nogometa, obojica priznaju da ritam turnira brzo postaje zahtjevan.

Svakodnevno gledanje utakmica, snimanje sadržaja i komunikacija s navijačima pretvorili su iskustvo u svojevrsni maraton. “Posao je jednostavan, sjediti na kauču i gledati nogomet, ali nakon nekog vremena postane prilično iscrpljujuće”, priznaje Austin BBC-u, ističući da mu je kvalitetan san postao prioritet.

Dobra je vijest da nakon završetka smjene ne moraju ostati u staklenoj kabini. Svaku večer odlaze kući kako bi se odmorili prije novog dana i novog nogometnog maratona.

Dosad su već svjedočili nekim od najvećih trenutaka turnira, uključujući obaranje rekorda Lionela Messija po broju pogodaka na svjetskim prvenstvima. Organizatori su im pritom osigurali i gastronomski doživljaj – tijekom natjecanja kušaju tradicionalna jela zemalja čije reprezentacije upravo igraju.

Razgovaraju s tisućama navijača dnevno

No najveća vrijednost projekta pokazala se izvan televizijskih ekrana. Times Square posljednjih je tjedana postao jedno od glavnih okupljališta navijača iz cijelog svijeta, a dvojica “profesionalnih gledatelja” svakodnevno razgovaraju s tisućama posjetitelja koji ondje dolaze navijati za svoje reprezentacije.

Na pitanje tko će osvojiti naslov svjetskog prvaka, Kevin najveće šanse daje Španjolskoj, iako navija za SAD i Ganu zbog svojih obiteljskih korijena. Austin vjeruje da bi najveće iznenađenje mogla prirediti Norveška, čiju reprezentaciju smatra jednim od najugodnijih iznenađenja prvenstva.

Iako mnogima posao zvuči kao posao iz snova, reakcije prolaznika podijeljene su. Dok jedni smatraju da bi gledanje svih 104 utakmice bilo pretjerano i iscrpljujuće, drugi vjeruju da je riječ o jednoj od najboljih plaćenih navijačkih avantura koje se mogu zamisliti. Kako je zaključio jedan od posjetitelja Times Squarea: “Plaćaju vas da gledate Svjetsko prvenstvo? To je bolje nego otići na utakmice uživo.”