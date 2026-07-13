Usporedba najpopularnijih europskih destinacija za odmor: Koliko je skupa Hrvatska?

Analiza cijena u sedam najpopularnijih europskih destinacija za odmor otkrila je da je Turska najjeftinija ukupno, ali najskuplja za alkohol, dok Portugal nudi najbolju vrijednost za smještaj i restorane.

Euronews Business analizirao je podatke Eurostata o cijenama za niz roba i usluga u sedam najpopularnijih destinacija za odmor. Brojke ne prikazuju cijenu odmora, već odražavaju nacionalne prosjeke.

Cijene u popularnim turističkim destinacijama mogu biti znatno više. Primjerice, hotelska soba u Ateni i ona na Kosu, mogu se znatno razlikovati po cijeni, iako obje ulaze u prosjek za Grčku.

Nekoliko indeksa razine cijena uspoređuje troškove različitih dobara i usluga, kao što su hrana, piće, odjeća i hoteli. Indeks razine cijena konačne potrošnje kućanstava (HFCE) odražava ukupnu razinu cijena potrošačkih dobara i usluga.

Jednostavno rečeno, ako ista košarica roba i usluga u prosjeku košta 100 eura u cijeloj EU, koliko bi koštala u svakoj zemlji?

Turska je najjeftinija zemlja u cjelini, na temelju više od 2000 proizvoda i usluga. U Turskoj košarica košta 59,6 eura, što znači da je 40,4% jeftinija od prosjeka EU-a.

Francuska je najskuplja među sedam zemalja sa 100,3 eura, što je tek nešto iznad prosjeka EU. Svih pet ostalih zemalja je ispod nje: Italija (97,1 eura), Španjolska (91,6 eura), Grčka (87,4 eura), Portugal (86,6 eura) i Hrvatska (78,4 eura).

Gdje su hoteli i restorani najjeftiniji?

Francuska je najskuplja među sedam zemalja, s indeksom razine cijena od 116, a slijedi je Italija sa 110,8. Drugim riječima, ako je prosjek EU-a za ovu kategoriju postavljen na 100 eura, ekvivalentna košarica usluga restorana i smještaja koštala bi 116 eura u Francuskoj i 110,8 eura u Italiji.

Portugal je najjeftiniji, a košarica košta 73,6 eura. To znači da su cijene 26,4% ispod prosjeka EU. Turska također ima rezultat ispod 80, s indeksom razine cijena od 78,3.

Hrvatska (89,6) je nešto skuplja od Grčke (86,1) i Španjolske (85,4).

Turska i Španjolska ispod prosjeka EU-a po cijenama hrane

Cijene hrane prilično su slične u sedam zemalja, s jednom jasnom iznimkom: Turskom.

Francuska je najskuplja, iako su cijene samo 7,9% iznad prosjeka EU. Košarica hrane koja košta 100 eura u cijeloj EU koštala bi 107,9 eura u Francuskoj.

U Turskoj bi ista košarica koštala samo 75,6 eura. Španjolska je jedina druga zemlja ispod prosjeka EU-a, s 94,6 eura, dok su cijene u preostalim zemljama nešto više. Turska se ističe kao daleko najskuplja destinacija po cijenama alkoholnih pića – koštaju dvostruko više od prosjeka EU-a, s indeksom cijena od 210,2. Grčka je na drugom mjestu sa 154, a slijedi je Hrvatska sa 133,9.

Na drugom kraju ljestvice, Italija je najjeftinija s 81,9, dok Španjolska također ostaje ispod prosjeka EU-a s 90,1. Cijene u Francuskoj i Portugalu mnogo su bliže europskoj referentnoj vrijednosti, sa 100,9 odnosno 107,1.

Slika je manje ekstremna za bezalkoholna pića, iako razlike i dalje postoje. Cijene se kreću od 81,8 u Italiji do 133,5 u Hrvatskoj.

Cijene duhana uvelike se razlikuju, od 25,4 eura u Turskoj do 191,1 eura u Francuskoj. Sve ostale zemlje također su ispod prosjeka EU-a, ali nijedna se ne približava Turskoj. Druga najniža je Hrvatska sa 64,6 eura, što je i dalje daleko skuplje od Turske.

Za one koji putuju javnim prijevozom, Turska je najjeftinija s 68,3 eura, u usporedbi s prosjekom EU-a od 100 eura. Samo Francuska premašuje prosjek EU-a s 112,8 eura.

Portugal, Španjolska i Hrvatska su oko 80 eura, dok je Grčka tek nešto ispod prosjeka EU.

Za ljubitelje morskih plodova koji se kreću prema južnoj Europi, razlike u cijenama su relativno male, u rasponu od 95,4 eura u Portugalu do 112,7 eura u Grčkoj.

Pojedinačni ili kućanski prihodi nisu uključeni u ove usporedbe. Kao rezultat toga, za ljude iz zemalja s višim prihodima, razlike u cijenama možda neće biti toliko značajne kao za putnike iz zemalja s nižim prihodima.

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