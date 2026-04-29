Ususret novom izdanju dionica, Bosqar predstavio kako unaprjeđuju kompanije koje akviziraju

Hrvatska grupacija Bosqar još jednom je najavila svoj ovogodišnji SPO u kojem bi mogli prikupiti 150 milijuna eura. Predstavili su i svoj model rada kojim unaprjeđuju tvrtke koje akviziraju.

Menadžment Bosqara najavio je u utorak pred medijima odlazak tvrtke u SPO – sekundarnu ponudu dionica tvrtke na burzi. Predsjednik Uprave Darko Horvat i članovi Vanja Vlak i Alma Mekić Ćerdić detaljnije su predstavili tu investicijsku grupu koja je do sada akvizirala oko 50 tvrtki.

Horvat je odmah na početku naglasio kako nisu fond i ne ulažu oportunistički, nego u kompanije koje imaju stalnu potražnju i ne ovise o investicijskim ciklusima. Kako bi osigurali diverzifikaciju, svoja ulaganja podijelili su u četiri grupe: hranu, poslovne procese, tehnologiju te rad i zapošljavanje.

Akvizicije u food sektoru

Kako bi unaprijedili poslovne rezultate kompanije koje preuzmu, u njoj provode niz aktivnosti. Po potrebi mijenjaju postojeći menadžerski kadar, digitaliziraju procese, optimiziraju profitabilnost, provode internacionalizaciju, integraciju te razvijaju menadžment.

CFO Vanja Vlak na događaju je predstavio i kvartalne rezultate grupe.

Kvartalni rezultati grupacije



Prihod Q1 173 milijuna eura

EBITDA 16 milijuna eura

Prilagođena EBITDA 19 milijuna eura

Omjer neto duga i prilagođenog LTM EBITDA: 2,43x

LTM EBITDA > 100 milijuna eura

U posljednje vrijeme dosta pozornosti usmjerili su prema food sektoru u kojem su akvizirali slovenskog proizvođača mesa Panvitu, hrvatskog pekarskog lidera Mlinara, a trenutačno je u tijeku akvizicija PIK-a Vrbovec, vodećeg hrvatskog proizvođača crvenog mesa. Za ulaganje u prehrambeni sektor odlučili su se jer on ima trajnu potražnju, otpornost u ciklusima, stabilan cash flow i prostor za konsolidaciju. PIK Vrbovec strateški im je važan jer ima snažnu proizvodnu infrastrukturu, 80 godina tradiciju, 1700 zaposlenih, 336 milijuna eura prihoda i važnu ulogu u opskrbi tržišta. Dugoročni cilj im je stvoriti vodeću prehrambenu platformu u Jugoistočnoj Europi i modernizirati proizvodnju.

U sljedećih 12 mjeseci planiraju dovršiti SPO i očekuju dosegnuti oko milijardu eura u prihodima.

Otvoreni i za sudjelovanje malih dioničara

Alma Mekić Ćerdić navela je primjere njihovih akvizicija turskog CMC-a i slovenske Panvite, pojašnjavajući poteze koji su poduzeli radi brze integracije i aktivnog upravljanja.

Zainteresirani su i za daljnje akvizicije kvalitetnih kompanije koje imaju potencijala za rast. Trenutačni fokus im je na proizvodnji mesa i mesnih prerađevina ze pekarske proizvodnje. To su i područja u kojima imaju visoku vertikalnu integriranost.

Što se SPO-a tiče, Horvat je odgovarajući na pitanja novinara rekao kako su vodeći dioničari najavili praćenje svojih udjela. Uz tvrtku Orso global u kojoj ključnu ulogu ima bračni par Stjepan Orešković i Marica Pirc Orešković, najveće udjele imaju mirovinski fondovi.

Ovaj put su dobrodošli i mali dioničari, a Horvat je Istaknuo kako pozdravlja njihovo sudjelovanje. Cilj grupacije je prikupiti do 150 milijuna eura, što bi predstavljalo 50-postotno povećanje temeljnog kapitala.