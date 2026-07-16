Varaždinska softverska tvrtka Utiliter među 500 najbrže rastućih u regiji EMEA

Domaća softverska tvrtka Utiliter uvrštena je na novu listu 500 najbrže rastućih u regiji EMEA konzultantske kuća Deloitte, izvijestili su u četvrtak iz te tvrtke, uz komentar da hrvatske tehnološke tvrtke sve češće ostvaruju rezultate koji ih svrstavaju među najuspješnije u Europi i šire.

Uvrštenje na listu Deloitte Technology Fast 500 EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika) potvrđuje da se proizvodi hrvatskih tehnoloških tvrtki koriste ne samo u Europi, nego i globalno, te da zapošljavaju i inoviraju, kažu iz Utilitera.

Podsjećaju da se na tu listu uvrštavaju tvrtke na temelju višegodišnjeg rasta prihoda, razvoja vlastite tehnologije i iznadprosječnih poslovnih rezultata.

Ne navode kakav rast prihoda su ostvarili zadnjih godina, niti koliko su iznosili, no podaci iz tablica s web stranica Delloittea pokazuju da je Utiliter na njihovoj ovogodišnjoj listi 500 najbrže rastućih tech kompanija na 241. mjestu, s porastom prihoda od 682,3 posto u zadnje četiri godine.

Na listi, u tablicama, svrstani su u regiju “central Europe”, uz još par tvrtki iz Hrvatske koje su na toj listi, na nižim mjestima.

Tvrtka Utiliter, prema informacijama s njenih web stranica, ima sjedište u Varaždinu, a osnovana je 2005. s ciljem stvaranja specijaliziranih i cjelovitih naprednih softverskih rješenja za mnoge sektore, od turizma, ugostiteljstva i hotelijerstvu do telefonije, maloprodaje i veleprodaje i drugih.

Razvoj vlastitih proizvoda iz te tvrtke ističu važnim za sve veću konkurentnost hrvatskog tehnološkog sektora, te što umjesto poslovnih modela temeljenih isključivo na uslugama, sve više tvrtki gradi skalabilna rješenja koja mogu pronaći korisnike na različitim tržištima.

Time stvaraju novu vrijednost, povećavaju izvoz znanja i doprinose jačanju domaće ekonomije, komentiraju iz Utilitera.

“Uvrštenjem na Deloitteovu Fast 500 EMEA listu za nas predstavlja potvrdu da hrvatsko znanje i inovacije mogu biti konkurentni na međunarodnoj razini. Iza svakog priznanja stoje godine razvoja, ulaganja u ljude i stvaranja proizvoda koji odgovaraju stvarnim potrebama tržišta”, ističu iz te tvrtke.