Već drugi radnik poginuo u prozivanoj BYD-ovoj tvornici u susjednoj zemlji

Nova smrt dolazi nekoliko mjeseci nakon što su organizacije za zaštitu radničkih prava upozorile na navode o prisilnom radu, sedmodnevnim radnim tjednima i uskraćivanju plaća.

Drugi radnik poginuo je na gradilištu tvornice električnih automobila kineskog proizvođača BYD u mađarskom Szegedu. Riječ je o drugoj smrtnoj nesreći na tom gradilištu ove godine, nakon što je jedan radnik poginuo u veljači.

Nesreća se dogodila samo nekoliko tjedana nakon što je izvršna potpredsjednica BYD-a Stella Li odbacila optužbe o zlostavljanju radnika na gradilištu te za CNBC izjavila da kompanija pozdravlja inspekcijske nadzore.

Mađarska Nacionalna služba hitne pomoći potvrdila je za CNBC da je radnik preminuo 18. lipnja nakon što pokušaji reanimacije nisu uspjeli. Na mjesto nesreće upućeno je više hitnih službi, uključujući i helikopter hitne medicinske pomoći.

Prate ih skandali

Lokalni mediji izvijestili su da je radnika na gradilištu tvornice pregazio kamion. Okolnosti nesreće istražuju nadležna tijela, priopćio je u srijedu Ured vlade županije Csongrád-Csanád.

Ured je također objavio da je tvrtka AIM Construction Hungary Ltd., podružnica građevinske kompanije povezane sa skandalom oko radnih uvjeta u BYD-ovoj tvornici u Brazilu 2024. godine, kažnjena s 34,5 milijuna forinti (oko 97.000 eura) zbog kršenja propisa o zaštiti na radu.

Osim novčane kazne, AIM Construction dobio je upozorenja zbog niza drugih nepravilnosti, uključujući zakašnjelu prijavu zaposlenika, kršenje propisa o radnom vremenu te formalne nedostatke u ugovorima o radu.

Uskoro puna proizvodnja

Nepravilnosti su utvrđene i kod još dviju tvrtki. LÉVAI-SECURITY Ltd. kažnjen je zbog zapošljavanja radnika bez propisane registracije, dok je Plusz Kéz Ltd. dobio upozorenje zbog nepravilnosti u nadzoru radnih odnosa.

Početkom godine američka organizacija China Labor Watch, koja prati radnička prava, objavila je izvješće u kojem tvrdi da su na gradilištu BYD-ove tvornice u Szegedu zabilježeni slučajevi prisilnog rada. Među navodima su sedmodnevni radni tjedni te uskraćivanje isplate plaća pojedinim radnicima.

BYD je, prema ranijim izjavama izvršne potpredsjednice Stelle Li za CNBC, u siječnju započeo dopremati proizvodnu opremu u novu tvornicu, dok se početak pune proizvodnje očekuje u trećem tromjesečju 2026. godine.