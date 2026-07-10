Vertiv otvara novih 200 stručnih pozicija u Hrvatskoj kako bi odgovorio na rastuću potražnju za AI i digitalnom infrastrukturom

Vertiv globalni lider u području kritične digitalne infrastrukture, širi svoje kapacitete u području inženjeringa, upravljanja projektima i proizvodnje otvaranjem više od 200 stručnih pozicija u Hrvatskoj, kako bi podržao sve veću potražnju za naprednom infrastrukturom za podatkovne centre i infrastrukturom spremnom za AI diljem regije EMEA.

Vertiv trenutno zapošljava više od 650 zaposlenika u Hrvatskoj, u svom sjedištu u Zagrebu i proizvodnom pogonu u Rugvici, ključnom proizvodnom i operativnom središtu tvrtke za regiju EMEA (Europa, Bliski istok i Afrika). S te lokacije Vertiv dizajnira, proizvodi i isporučuje integrirana infrastrukturna rješenja za projekte podatkovnih centara velikih razmjera.

Kako bi odgovorio na rastuću potražnju, Vertiv proširuje svoje inženjerske timove zapošljavanjem više od 50 stručnjaka u području elektrotehnike, građevinarstva i strojarstva. Istovremeno osnažuje svoje proizvodne i tehničke kapacitete otvaranjem preko 155 radnih mjesta za električare, montere i tehničare za rashladne sustave.

“Kontinuirani rast našeg poslovanja u Hrvatskoj potvrđuje snagu naše lokalne stručnosti i njezinu ulogu u isporuci projekata kritične infrastrukture diljem EMEA regije”, izjavio je Vedran Brzić, potpredsjednik za infrastrukturna rješenja za EMEA regiju u Vertivu.

“Naši timovi u Zagrebu i Rugvici imaju ključnu ulogu u dizajniranju, razvoju i isporuci integriranih rješenja za napajanje i upravljanje toplinom, namijenjenih sve složenijim AI radnim opterećenjima i podatkovnim centrima velike računalne gustoće. Ulaganje u talente ostaje naš prioritet dok kontinuirano jačamo vlastite kapacitete kako bismo odgovorili na rastuće zahtjeve naših korisnika.“

Zaposlenici Vertiva imaju priliku pridonijeti regionalnim i međunarodnim infrastrukturnim projektima velikih razmjera, razvijati stručne kompetencije i graditi karijeru u dinamičnoj industriji koja oblikuje budućnost AI-ja i digitalne infrastrukture.

Širenje poslovanja u Hrvatskoj odražava potrebu tvrtke Vertiv za dizajniranjem, proizvodnjom i isporukom integriranih infrastrukturnih rješenja u velikim razmjerima, uz povjerenje u stručnost lokalnih timova i kontinuirani razvoj zaposlenika.

Više informacija o otvorenim pozicijama dostupno je na: vertiv.com/en-emea/about/careers/.