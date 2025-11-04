Više od trećine britanskih farmera posluje s gubitkom ili je na nuli, a za sve je “kriva” Europska unija

Samo 14 posto farmera koji su sudjelovali u anketi za prvo izdanje Farmdex izvješća tvrtke McCain Foods izjavilo je da su u protekloj godini ostvarili dobit od 10 posto ili više.

Trećina britanskih farmera posluje s gubitkom ili je tek na nuli dok se bore s gubitkom subvencija i nadolazećim promjenama poreza na nasljedstvo, pokazalo je izvješće o poljoprivredi nakon Brexita.

Samo 14 posto farmera koji su sudjelovali u anketi za prvo izdanje Farmdex izvješća tvrtke McCain Foods izjavilo je da su u protekloj godini ostvarili dobit od 10 posto ili više. Zapravo, mnogi ne ostvaruju nikakvu dobit – 35 posto farmera prijavilo je da posluje s gubitkom ili da tek pokriva troškove, piše The Guardian.

Izvješće je pokazalo da se to odnosi čak i na najvrjednija imanja – 28 posto farmera čija imanja vrijede 2,5 milijuna funti ili više prijavilo je gubitak ili nultu dobit u protekloj godini.

Subvenicje činile polovinu prihoda

Dok je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo članica Europske unije, subvencije iz EU-a činile su i do polovice godišnjeg prihoda britanskih farmera. Nakon Brexita, decentralizirane britanske nacije osmislile su različite sustave poljoprivrednih potpora. U Engleskoj su automatske isplate naglo smanjene, a umjesto toga uveden je program u kojem se farmerima plaća za brigu o okolišu kroz program upravljanja zemljištem u svrhu zaštite okoliša.

Međutim, taj iznos je manji od subvencija koje su primali iz EU-a, tvrde farmeri. Vlada je nedavno smanjila poljoprivredni proračun Engleske za 100 milijuna funti. Programi zaštite prirode suočili su se s kašnjenjima, a postupak prijave bio je nepredvidiv. U ožujku je program iznenada zatvoren jer je vlada objavila da je proračun već raspoređen.

Više od pola razmišlja napustiti poljoprivredu

Odluka vlade da uvede porez na nasljedstvo za farme vrijedne više od milijun funti izazvala je ogorčenje i prosvjede, jer su farmeri upozorili da neće moći prenijeti zemlju na djecu.

Farmeri se usto nalaze na prvoj crti klimatskih promjena – posljednjih su godina suočeni s ekstremnim poplavama i sušama koje su dovele do nekih od najgorih žetvi u povijesti.

Izvješće McCaina otkriva da je 51 posto farmera razmišljalo o napuštanju poljoprivrede u protekloj godini zbog financijskog pritiska, dok samo četiri posto smatra da je trenutna državna potpora adekvatna. Više od šest od deset farmera (61%) tvrdi da njihov posao negativno utječe na njihovo mentalno zdravlje, a više od trećine radi više od 70 sati tjedno tijekom vrhunca sezone.