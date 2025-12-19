Vlasnici TikToka potpisali sporazum kako bi izbjegli zabranu poslovanja u Americi

ByteDance će zadržati 19,9 posto udjela u poslovanju, dok će Oracle, Silver Lake i MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju imati po 15 posto.

Kineski vlasnik TikToka, ByteDance, potpisao je obvezujuće sporazume s američkim i globalnim investitorima o poslovanju svoje platforme u Sjedinjenim Državama, rekao je u četvrtak zaposlenicima direktor TikToka Shou Zi Chew.

Prema internom dopisu koji je poslao, polovica zajedničke tvrtke bit će u vlasništvu skupine investitora među kojima su Oracle, Silver Lake i investicijska tvrtka MGX iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše BBC.

Zadržat će kontrolu

Ovaj dogovor, koji bi trebao biti zaključen 22. siječnja, okončao bi višegodišnje napore Washingtona da prisili ByteDance na prodaju američkog poslovanja zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost.

Sporazum je u skladu s dogovorom najavljenim u rujnu, kada je američki predsjednik Donald Trump odgodio primjenu zakona koji bi zabranio aplikaciju ako se ne proda. U dopisu je TikTok naveo da će dogovor omogućiti “više od 170 milijuna Amerikanaca da nastave otkrivati svijet beskrajnih mogućnosti kao dio vitalne globalne zajednice”.

Prema sporazumu, ByteDance će zadržati 19,9 posto udjela u poslovanju, dok će Oracle, Silver Lake i MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju imati po 15 posto. Dodatnih 30,1 posto bit će u vlasništvu povezanih društava postojećih investitora ByteDancea, navodi se u dopisu.

Bijela kuća ranije je priopćila da će Oracle, čiji je suosnivač Trumpov pristaša Larry Ellison, u sklopu dogovora licencirati TikTokov algoritam za preporuke.

Dogovor na najvišoj razini

U travnju 2024., za vrijeme administracije predsjednika Joea Bidena, američki Kongres donio je zakon kojim bi se aplikacija zabranila zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost, osim ako se ne proda. Zakon je trebao stupiti na snagu 20. siječnja 2025., no Trump ga je više puta odgađao dok je njegova administracija radila na dogovoru o prijenosu vlasništva.

Trump je u rujnu rekao da je telefonom razgovarao s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, za kojeg je tvrdio da je dao zeleno svjetlo za dogovor.

Budućnost platforme ostala je neizvjesna i nakon što su se čelnici susreli licem u lice u listopadu. Sudbina aplikacije bila je dodatno zamagljena trajnim napetostima između dviju zemalja oko trgovine i drugih pitanja.