Warner Bros daje tjedan dana: Poboljšajte ponudu ili se povucite

U utrci za preuzimanje studija iza hitova poput Harryja Pottera i Prijatelja, Paramount mora hitno poboljšati ponudu ili prepustiti teren Netflixu.

Warner Bros Discovery poručio je Paramountu da u roku od sedam dana dostavi svoju “najbolju i konačnu ponudu” za filmsku i streaming kompaniju ili da se povuče i prepusti put Netflixovu dogovoru vrijednom 83 milijarde dolara.

Rok je pokušaj uprave WBD-a da prisili Paramount da poboljša ponudu ili odustane od preuzimanja, nakon višestrukih odbijanja od listopada. Netflix je WBD-u odobrio tjedan dana izuzeća kako bi mogao voditi razgovore s Paramountom i “u potpunosti i konačno razriješiti ovu situaciju”.

Osoba upoznata sa situacijom opisala je ovo kao trenutak “ponudi ili odustani” za Paramount, koji je dao neprijateljsku ponudu od 108 milijardi dolara za cijelu kompaniju, uključujući kabelske televizijske poslove koji nisu dio Netflixova sporazuma, piše Financial Times.

Pokušaj da se Paramount stavi pred svršen čin najnoviji je potez u borbi visokih uloga za kontrolu nad Warner Brosom, legendarnim studijem koji posjeduje neke od najvrjednijih filmskih i televizijskih franšiza na svijetu, od Harryja Pottera do serije Prijatelji.

Glasovanje o Netflixovoj ponudi

Izvršni direktor WBD-a David Zaslav izjavio je kako će kompanija tjedan dana voditi razgovore kako bi utvrdila može li Paramount otkloniti “nedostatke” u ponudi i iznijeti “provediv i obvezujući prijedlog koji donosi veću vrijednost”.

Warner je također u utorak objavio da će 20. ožujka održati glasovanje o Netflixovoj ponudi. Uprava WBD-a poručila je da i dalje podržava dogovor s Netflixom te preporučuje dioničarima da odbiju Paramountovu ponudu.

Povod za ovu odluku bio je kontakt “visokog predstavnika2 Paramounta s jednim izvršnim direktorom WBD-a, koji je prošlog tjedna sugerirao da bi kompanija mogla povećati ponudu s 30 na 31 dolar po dionici, navodi se u priopćenju WBD-a.

Kako će odgovoriti?

Predstavnik Paramounta također je naznačio da bi ponuda mogla biti i viša, no prema tvrdnjama WBD-a, nova ponuda nije dostavljena.

Netflix je tijekom prošlogodišnjih pregovora poručio da je njegova ponuda konačna. Osoba upoznata sa stavovima kompanije dodala je da će Netflix “ostati discipliniran” pri procjeni treba li povećati ponudu kako bi odgovorio na eventualno povećanje Paramounta.

Paramount je prošlog tjedna poboljšao svoju neprijateljsku ponudu od 108 milijardi dolara za WBD ponudivši isplatu dioničarima u slučaju da regulatorna tijela odgode zaključenje transakcije. Međutim, nije povećao cijenu ponude. Kompanija je također dovela u pitanje Netflixovu sposobnost da dobije regulatorno odobrenje za preuzimanje WBD-a.