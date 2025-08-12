“Xi i ja smo si vrlo dobri”. Trump pauzirao carine Kini još 90 dana, odustao i od onih na zlato

Nekoliko sati prije isteka moritorija na carine od 145 posto, Trump je odlučio odgoditi primjenu za još 90 dana, nadajući se da će u tom vremenu doći do željenog dogovora s Kinom.

Predsjednik Donald Trump produžio je u ponedjeljak za još 90 dana pauzu uvođenja carina na kineski uvoz u SAD, svega nekoliko sati prije isteka početnog 90-dnevnog moratorija na carine od 145 posto na kinesku robu, koju je Trump nakratko uveo u svibnju, izvijestilo. Prema navodima, Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se primirje produžuje do 9. studenoga, pozivajući se na neimenovanog dužnosnika Bijele kuće.

SAD i Kina postigli su početni privremeni dogovor u svibnju nakon pregovora u Švedskoj, pri čemu su Trumpove carine smanjene sa 145 na 30 posto (uključujući osnovnu carinu od 10 posto i dodatnu kaznenu od 20 posto za uvoz fentanila) na razdoblje od 90 dana, dok je Kina pristala sniziti svoje protumjere sa 125 na 10 posto te ukinuti moratorij na izvoz magneta od rijetkih minerala.

Optimizam s obje strane

Američki i kineski dužnosnici nagovještavali su mogućnost produženja pauze proteklih dana, a Trump je u ponedjeljak u Bijeloj kući izjavio novinarima: “Vidjet ćemo što će biti”, dodavši “oni se ponašaju prilično korektno — odnos između predsjednika Xija i mene je vrlo dobar.”

Kineski su dužnosnici također u ponedjeljak izrazili optimizam oko odgode primjene viših carina. Glasnogovornik kineskog Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian izjavio je: “Nadamo se da će SAD surađivati s Kinom na provedbi važnog konsenzusa postignutog tijekom telefonskog razgovora dvojice čelnika”, što se očito odnosi na telefonski razgovor u lipnju između Trumpa i kineskog predsjednika Xija Jinpinga, izvijestio je The Guardian.

Trump je u objavi na Truth Socialu u nedjelju pozvao Kinu da “četverostruko poveća” kupnju američke soje, budući da Peking — najveći kupac američke uljarice — do kraja srpnja još nije rezervirao nijednu pošiljku za nadolazeću žetvu, izvijestio je Bloomberg pozivajući se na vladine podatke.



Odustao od carina na zlato

Trump je u ponedjeljak objavio da uvoz zlata neće biti predmet carina, čime je otklonio strahove uvoznika nakon što je Carinska i granična služba obavijestila poduzetnike da će se na zlatne poluge težine od jednog do 100 kilograma primjenjivati carine.

Produženje pauze na carine za Kinu posljednji je u nizu Trumpovih zaokreta u trgovinskoj politici, nakon što je u travnju na “Dan oslobođenja” zaprijetio širokim rasponom “recipročnih carina”. Početna pauza na carine s Dana oslobođenja za većinu američkih trgovinskih partnera ukinuta je u četvrtak, čime je prosječna stopa carina porasla na više od 18 posto, najvišu razinu od 1934., prema podacima Yale Budget Laba. Neke zemlje, uključujući Japan, Južnu Koreju i Europsku uniju, tijekom pauze su s SAD-om dogovorile pojedinačne trgovinske sporazume. Trump je prošlog tjedna također objavio nove carine od 50 posto za Indiju, dvostruko veću od trenutačne, djelomično kao kaznu zbog kupnje ruske nafte, dok pokušava pregovorima okončati rat Rusije protiv Ukrajine. Potpredsjednik JD Vance u nedjelju je na Fox Newsu upozorio da bi Kina također mogla biti suočena s dodatnim nametom kao kaznom za kupnju ruske nafte.

Sara Dorn, novinarka Forbesa