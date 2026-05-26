Yugo se vraća i to kao hibrid vrlo povoljne cijene

Jedan srpski poduzetnik želi oživjeti automobilski brend Yugo. Odgovarajući dizajnerski model predstavljen je 2025. godine, a sada su otkriveni prvi detalji o cijeni i pogonu.

Welt.de navodi kako su objavljene nove informacije vezano uz planirani povratak automobilskog modela Yugo koja se proizvodio u bivšoj Jugoslaviji od 1980. godine i nakon raspada države u Srbiji do 2008. godine.

Nakon što je 2025. u Münchenu najprije predstavljen dizajnerski model, Yugo je sada na konferenciji SEE Automotive Conference u Beogradu prikazao dodatne faze koncepta te iznio prve tehničke detalje. Prema tim informacijama, prvi model trebao bi dobiti hibridni pogon s tehnologijom produženog dosega (range extender).

Pogon bi trebao podržavati različite vrste goriva i u idealnim uvjetima trošiti svega 2,2 litre na 100 kilometara. Za razliku od plug-in hibrida, sustav bi trebao funkcionirati bez mogućnosti vanjskog punjenja. Motor s unutarnjim izgaranjem prvenstveno bi služio kao generator za proizvodnju električne energije. Kao ciljanu cijenu Yugo navodi oko 12.000 eura.

Vizualno, novi model ostaje vjeran studiji prikazanoj 2025. godine. I dalje je planiran kompaktni trovratni automobil jasnog dizajna i sportskog karaktera.

Iza projekta stoji srpski poduzetnik Aleksandar Bjelić koji živi u Njemačkoj, sveučilišni profesor ekonomije s 30 godina iskustva u autoindustriji. Vlasnik četiri tvrtke, od čega je jedna najstarija svjetska tvrtka za autokozmetiku osnovana 1878. godine. koji marku dugoročno želi pozicionirati kao povoljnog proizvođača učinkovitih vozila. Bijelić je prošle godine uspio dobiti prava na ime Yugo. Novi model vidi kao proizvod suvremene industrije, ali uz zadržavanje duha originalnog modela.

Dizajn automobila osmislio je iskusni srpski dizajner Darko Marčeta koji je dizajnirao vozila poput bagera za razminiranje i borbenog vozila despot. S njima su u timu još financijski stručnjak Siniša Bosanac, bivši test vozač Siniša Arsić i Vojislav Miletić.

Prema ranijim najavama, prototip spreman za vožnju trebao bi biti predstavljen 2027. na Expo sajmu u Beogradu. Hoće li iz toga zaista nastati serijski model, tek treba vidjeti.