Zašto Coca-Cola u Indiji prodaje veće limenke Diet Cokea?

Poremećaji u pomorskom prometu kroz Hormuški tjesnac natjerali su kompaniju na skuplju nabavu ambalaže i promjenu strategije na jednom od njezinih ključnih tržišta rasta.

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana najprije je izazvao nestašicu Diet Cokea u Indiji zbog poremećaja u opskrbi aluminijskim limenkama, a sada je doveo i do njegova poskupljenja.

Coca-Cola povećala je cijenu Diet Cokea u Indiji za više od 10 posto nakon što je sukob na Bliskom istoku poremetio opskrbni lanac za aluminijsku ambalažu. Tvrtka je zbog toga bila prisiljena nabavljati skuplje limenke većeg volumena iz jugoistočne Azije, rekli su Reutersu izvori upoznati sa situacijom.

Ključni problem predstavlja Hormuški tjesnac, važna pomorska ruta za prijevoz aluminijskih limenki i sirovina prema Indiji. Nakon propasti privremenog primirja u sukobu s Iranom komercijalni je promet ponovno ozbiljno poremećen, a raste zabrinutost da bi prekidi mogli zahvatiti i druge pomorske pravce.

Veće pakiranje i cijena

Slučaj Coca-Cole pokazuje kako sukob na Bliskom istoku i dalje povećava troškove poslovanja globalnih kompanija te ih prisiljava na promjene u opskrbnim lancima i podizanje cijena na važnim tržištima.

Za razliku od većine drugih zemalja, Diet Coke se u Indiji gotovo isključivo prodaje u aluminijskim limenkama, zbog čega je posebno osjetljiv na nestašice ambalaže. Najprodavanije pakiranje dosad je bila limenka od 300 mililitara po cijeni od 40 indijskih rupija.

Kako bi ublažila nestašicu manjih limenki, Coca-Cola je na tržište uvela pakiranje od 330 mililitara po cijeni od 50 rupija. Kada se usporedi cijena po mililitru, riječ je o poskupljenju od 13,6 posto.

Organizirali partyje zbog nestašice

Jedna od Coca-Colinih punionica u Indiji privremeno je počela nuditi Diet Coke i u staklenim bocama od 200 mililitara. Iako su dostupnije, one su osjetno skuplje od verzije u limenkama, pokazuju internetski cjenici i navodi izvora upoznatog sa situacijom.

Indija je jedno od najvažnijih tržišta rasta za Coca-Colu i PepsiCo. Većina njihovih pića ondje se prodaje u plastičnim ili staklenim bocama, dok je Diet Coke gotovo u potpunosti ovisan o aluminijskoj ambalaži. Coca-Cola u Indiji prodaje i Coke Zero, no njegova opskrba zasad nije ugrožena jer se distribuira i u plastičnim bocama.

Nestašica Diet Cokea posljednjih je mjeseci stvorila i neočekivanu poslovnu priliku. Ugostitelji i influenceri počeli su organizirati “Diet Coke partyje”, na kojima su uz ulaznicu od 10 do 16 dolara posjetiteljima nudili teško dostupno piće, uz glazbu i alkohol.