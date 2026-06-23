Zašto gotovo svi nose ružičaste kopačke na Svjetskom prvenstvu? Niste jedini koji se to pita

Na prvi pogled riječ je samo o boji. U stvarnosti, ništa nije slučajno – iza nje stoje podaci, trendovi i milijarde dolara.

Neposredno prije nego što će 19. srpnja na stadionu MetLife najbolji nogometaš turnira primiti Zlatnu kopačku, Svjetsko prvenstvo 2026. već ima jednog neočekivanog pobjednika – ružičastu boju.

Od Meksika do Kanade i SAD-a, najveće nogometne zvijezde ovog ljeta na teren izlaze u jarko ružičastim kopačkama, pretvarajući Svjetsko prvenstvo ne samo u sportski nego i u marketinški spektakl. Kylian Mbappé, Erling Haaland, Bukayo Saka i deseci drugih igrača nose različite verzije iste ideje: što upečatljivije boje, to veća vidljivost na terenu i izvan njega.

Iza trenda ne stoji slučajnost. Najveći proizvođači sportske opreme – Adidas, Nike, Puma, New Balance i Skechers – gotovo su istodobno lansirali nove kolekcije kopački u nijansama koje se kreću od “Solar Turba” do “Poison Pinka”. U industriji vrijednoj milijarde dolara boja više nije samo estetski detalj, nego alat za privlačenje pažnje i jačanje brenda.

Traže se odvažne boje

“Sportaši danas žele vrhunsku tehnologiju, ali i proizvode koji odražavaju njihovu osobnost”, rekao je za CNN Sports Rob Sheldon, direktor razvoja nogometne obuće u New Balanceu.

To je posljedica šire promjene u sportskom biznisu. Današnji nogometaši nisu samo sportaši nego i medijski brendovi. Pet ambasadora New Balancea koji nastupaju na prvenstvu zajedno imaju više od 32 milijuna pratitelja na Instagramu, što znači da svaka nova kopačka postaje marketinški proizvod s globalnim dosegom.

U Nikeu kažu da je potražnja za odvažnim bojama među sportašima i potrošačima posljednjih godina značajno porasla.

Američki reprezentativac hrvatskih korijena Christian Pulisic jedan je od rijetkih nogometaša koji na Mundijalu ne nosi ružičaste kopačke – ima model inspiriran američkim nacionalnim simbolima foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images via AFP

“Ružičasta je jedna od boja koja simbolizira samopouzdanje. Sportaši često govore da morate biti dovoljno dobri da biste nosili tako upečatljivu boju”, rekao je Odinga Nimako, direktor za razvoj Nikeove nogometne obuće.

Trend su, zanimljivo, predvidjeli i stručnjaci za potrošačke navike. Konzultantska kuća WGSN još je 2024. označila “Electric Fuchsiju” kao jednu od ključnih boja za 2026. godinu, očekujući rast potražnje za optimizmom, samoizražavanjem i vidljivošću. Njihova se prognoza danas potvrđuje na najvećoj nogometnoj pozornici.

Boja važna kao i logo

Prema podacima WGSN-a, jarko ružičasta danas čini gotovo polovicu svih ružičastih modela nogometnih kopački na tržištu.

“U ekonomiji sporta koju sve više pokreću sami sportaši, boja je postala komercijalna valuta”, poručili su iz kompanije.

Ironično, upravo zato što toliko igrača nosi ružičaste kopačke, najviše se ističu oni koji su odabrali nešto drugo. Lionel Messi, primjerice, prve je golove na turniru zabijao u posebnim Adidasovim kopačkama u bojama argentinske zastave, dok je Christian Pulisic nosio model inspiriran američkim nacionalnim simbolima.

No takvi su primjeri iznimka. Na Svjetskom prvenstvu 2026. ružičasta nije samo modni detalj – ona je postala globalna marketinška strategija. U sportu u kojem se svaka sekunda pažnje pretvara u komercijalnu vrijednost, boja kopački postala je jednako važna kao i logo na njima.