Zašto je američka vlada upravo prodala Basquiatovu i Picassovu sliku za 35 milijuna dolara?

Američka vlada prodala je u četvrtak umjetnine Jeana-Michela Basquiata i Pabla Picassa, kao i fotografiju Diane Arbus, u sklopu pokušaja da povrati više od 4,5 milijardi dolara za koje se tvrdi da ih je iz razvojnog fonda 1MDB pronevjerio malezijski financijer Jho Low, koji je trenutačno u bijegu nakon što je navodno pomogao u organiziranju jedne od najvećih malverzacija u povijesti.

Producirao Vuka s Wall Streeta

Malaysia Development Berhad, sada ugašeni državni razvojni fond osnovan 2009. od strane bivšeg malezijskog premijera Najiba Razaka, bio je u središtu golemog međunarodnog korupcijskog skandala koji je prvi put otkriven 2015. Razak je 2020. proglašen krivim za korupciju povezanu s izvlačenjem sredstava iz fonda te trenutačno služi 12-godišnju zatvorsku kaznu.

Jho Low isprva je bio angažiran kao konzultant koji je nadgledao fond, no njegova razmetljiva potrošnja na nekretnine, raskošne zabave sa slavnim osobama i jahte privukla je pažnju međunarodnih novinara i istražitelja u Maleziji. Koristeći sredstva navodno ukradena iz 1MDB-a, Low je financirao i produkcijsku kuću Red Granite Pictures, koja je najpoznatija po filmu “Vuk s Wall Streeta” Martina Scorsesea – priči o još jednom financijskom prevarantu, u kojoj glavnu ulogu tumači Leonardo DiCaprio.

Lowova trenutačna lokacija nije poznata, a za njim i dalje traga Interpol, dok se u isto vrijeme suočava s federalnim optužbama u Istočnom okrugu New Yorka. Ministarstvo pravosuđa SAD-a priopćilo je u siječnju da je do sada uspjelo povratiti najmanje 1,7 milijardi dolara pronevjerenih sredstava.

Koja je veza između umjetnina i Leonarda DiCaprija?

Prema tužbi za oduzimanje imovine iz 2017., Low je u jednoj njujorškoj galeriji kupio Basquiatovo djelo “Red Man One” za 9,1 milijun dolara. U istoj tužbi navodi se da je fotografiju Diane Arbus kupio iz jedne arhive u New Jerseyju za 750.000 dolara, također koristeći sredstva iz 1MDB-a. Low je oba djela 2014. godine poklonio Leonardu DiCapriju.

Picassova slika, koju su tužitelji identificirali pod alternativnim nazivom “Nature Morte au Crane de Taureau”, kupljena je za oko 3,2 milijuna dolara iz fonda 1MDB, a DiCapriju je predana zajedno s rođendanskom čestitkom koja je glasila:

“Dragi Leonardo DiCaprio, sretan ti naknadni rođendan! Ovaj dar je za tebe.”

Poruku je, prema navodima tužitelja, potpisao Lowov suradnik inicijalima.

DiCaprio nije bio osumnjičen ni za kakvu nezakonitost te je samoinicijativno pokrenuo postupak vraćanja umjetnina vladi, potvrdili su njegovi predstavnici za Artnet News kada su slika i fotografija zaplijenjene 2017.

Zachary Folk, novinar Forbesa