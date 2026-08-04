Zašto Rolex zatvara zračni prostor iznad svoje tvornice

Letovi dronova težih od 30 kilograma zabranjeni su iznad Rolexove tvornice u izgradnji u Bulleu, u švicarskom kantonu Fribourg. Prema odluci kantonalnih vlasti, zona zabrane letenja bit će na snazi do 31. prosinca 2032. godine, uz mogućnost produljenja.

Kako prenose švicarski mediji, odluku objavljenu u službenom listu kantona Fribourg donijela je Uprava za sigurnost, pravosuđe i sport (DSJS), a policija će imati ovlasti presresti, neutralizirati i zaplijeniti svaki uređaj koji prekrši zabranu. Obuhvaćeno područje uključuje samo gradilište, ali i industrijsku zgradu koju je tvrtka kupila.

Šteta od 100.000 švicarskih franaka

Kako piše La Liberté, švicarski proizvođač satova u zahtjevu za uvođenje privremene zone zabrane letenja tijekom trajanja građevinskog projekta upozorio je na „zabrinjavajući porast” broja dronova iznad lokacije. Tvrdi da oni predstavljaju „potencijalnu opasnost za gotovo tisuću zaposlenika koji ondje rade, kao i za sigurnost tvrtke”, osobito zbog mogućnosti neovlaštenog snimanja.

Tvrtka je u obrazloženju zahtjeva podsjetila i na provalu koja se dogodila na gradilištu u svibnju 2025. godine, kada je ukraden materijal vrijedan 100.000 švicarskih franaka. Zbog tog slučaja podneseno je šest kaznenih prijava.

Osim snimanja, dronovi mogu pratiti isporuke kamiona i presretati Bluetooth signale vozila kako bi prikupili podatke.

Kako bi spriječile takve prijetnje, tvrtke obično koriste antidronske sustave koji otkrivaju, prate i neutraliziraju dronove. Rolex se, međutim, prema navodima medija, odlučio na radikalniji potez – osigurao je zatvaranje zračnog prostora iznad svojeg gradilišta, a rješavanje mogućih incidenata prepustio policiji.

Peta proizvodna lokacija

Koliko Rolex pridaje važnost zaštiti privatnosti potvrđuje i činjenica da tvrtka ne objavljuje svoje financijske rezultate.

Tvornica u izgradnji bit će peta Rolexova proizvodna lokacija u Švicarskoj te ujedno najveći projekt u povijesti kompanije, vrijedan oko milijardu švicarskih franaka.

Kako navodi Rolex na svojim službenim internetskim stranicama, nova će lokacija objediniti proizvodne pogone, odjel za istraživanje i razvoj, centar za obuku te centar Rolex World Service, zadužen za postprodajne usluge. Istodobno će integrirati tehnologije i stručna znanja koja će oblikovati sljedeću generaciju razvoja urarstva.

Lokacija je trenutačno u izgradnji, a djelomično otvaranje planirano je za 2029. godinu. Prostirat će se na 288.000 četvornih metara i zapošljavat će više od 2.000 radnika.

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