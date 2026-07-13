Zatvorili su salone i namještaj počeli prodavati isključivo online. Ovo je iskustvo Namještaja Mima

Namještaj Mima osnovan je 1991. godine u Puli te je tijekom više od tri desetljeća poslovanja razvio mrežu prodajnih salona. U ponudi su imali namještaj drugih proizvođača i vlastitu proizvodnju kuhinjskog namještaja i ugradbenih ormara. Nakon značajnih promjena na tržištu, rasta troškova poslovanja i promjene kupovnih navika potrošača, tvrtka je 2024. godine donijela jednu od najtežih odluka u svojoj povijesti – zatvaranje fizičkih trgovina i vlastite proizvodnje te prelazak na potpuno online model poslovanja.

Danas Namještaj Mima posluje isključivo kao web shop za namještaj i opremanje doma s dostavom diljem Hrvatske. O iskustvima transformacije, izazovima i naučenim lekcijama Forbes Hrvatska razgovarao s članicom Uprave Marinom Marjanović.

Kako pobijediti velike europske igrače

Možete li ukratko predstaviti stanje na tržištu proizvodnje i prodaje namještaja u Hrvatskoj prethodnih godina? Je li lako nositi se sa stranim brendovima poput Ikee?

Tržište namještaja u Hrvatskoj prošlo je kroz velike promjene posljednjih desetak godina. Nekada su kupci gotovo isključivo kupovali u salonima, željeli su sjesti na garnituru, otvoriti ormar i vidjeti proizvod uživo. Danas se kupovne navike ubrzano mijenjaju i sve veći dio procesa kupnje odvija se online.

Istovremeno su značajno rasli troškovi poslovanja. Cijene energenata, najma, a najviše troškova rada te logistike, povećale su se mnogo brže od kupovne moći građana. To je posebno pogodilo trgovce koji posluju kroz velike prodajne salone jer je riječ o modelu koji nosi vrlo visoke fiksne troškove.

Konkurencija je danas puno veća nego prije recimo za usporedbu 2005. ili 2011. godine. Hrvatski kupac više ne uspoređuje samo lokalne trgovce nego u nekoliko minuta može usporediti ponudu domaćih i stranih trgovaca, od Ikee do brojnih europskih web shopova koji dostavljaju u Hrvatsku.

Međutim, ne mislim da je najveći izazov sama Ikea. Ona je iznimno kvalitetan i dobro organiziran sustav, međutim poslovni model Ikee star je preko 70 godina i Ikea intenzivno radi promjene od 2020. godine. Otvaraju regionalne dostavne centre i male trgovine do 300 četvornih metara kao flagship trgovine radi procjene budućeg pada posjetitelja i promjene ponašanja kupaca. Pravi izazov je pronaći vlastitu vrijednost za kupca. Mi smo zaključili da ne možemo pobijediti najveće europske igrače veličinom, ali možemo fleksibilnošću, uslugom, dostupnošću i odnosom prema kupcima.

Danas kupci ne traže samo najnižu cijenu. Traže sigurnost, pouzdanu isporuku i nekoga tko će biti dostupan kada nastane problem. Upravo tu vidim najveću priliku za domaće trgovce.

Kako je došlo do odluke o prodaji salona Emmezeti i jeste li odmah imali ideju nastavka prodaje putem interneta? Jeste li u tom trenutku imali ikakvo iskustvo prodaje putem interneta?

Odluka nije donesena preko noći niti je bila rezultat jednog događaja. Godinama smo pratili promjene na tržištu i vidjeli da se ponašanje kupaca mijenja puno brže nego što se mijenja tradicionalna maloprodaja namještaja. Osobno sam se uplašila već 2018. godine, promijetila se stagnacija i pad posjeta nakon te godine, trudili smo se svim silama zadržati salone kroz hibridni način rada. Međutim , voditi velike prodajne salone postajalo je sve skuplje. Troškovi prostora, zaposlenika, energije i održavanja rasli su iz godine u godinu, dok su kupci sve češće istraživali proizvode online i dolazili u salon već potpuno informirani ili čak samo kako bi potvrdili odluku koju su donijeli na internetu.

U jednom trenutku morali smo si postaviti vrlo neugodno pitanje: želimo li braniti model koji je nekad bio uspješan ili graditi model za budućnost?

Prodaja prodajnih prostora Emmezeti bila je dio te odluke. To nije bila samo poslovna odluka nego i emocionalna odluka jer smo zatvarali poglavlje koje je obilježilo više od trideset godina poslovanja tvrtke.

U jednom trenutku morali smo prihvatiti činjenicu da poslovni model koji nas je doveo do uspjeha više neće biti model koji će nas odvesti u budućnost.

Najteži dio nije bio prodati nekretnine ili zatvoriti salone. Najteži dio bio je priznati samima sebi da se tržište promijenilo i da se moramo promijeniti zajedno s njim.

Ideja online prodaje nije nastala tada. Mi smo web trgovinu imali godinama prije toga. Naš kanal web prodaje otvoren je još 2013. godine, ali on je bila podrška salonima, a ne glavni prodajni kanal, i tu smo često imali “rat” između online prodaje i maloprodaje. Razlika između toga da imate web shop i toga da vam je cijela tvrtka organizirana oko online prodaje je ogromna. Tek kada vam online postane jedini kanal prodaje, shvatite koliko se procesa mora promijeniti.

Zato bih rekla da smo imali iskustvo online prodaje, ali nismo imali iskustvo vođenja tvrtke koja posluje isključivo online.

Bila je zabluda vjerovati da će se kupci jednostavno preseliti iz salona na internet. U stvarnosti smo morali ponovno zaslužiti njihovo povjerenje, promijeniti način komunikacije, logistiku, korisničku podršku i praktički izgraditi novi poslovni model unutar postojeće tvrtke.

Primjer namještaja koji Namještaj Mima prodaje putem interneta; Foto: Namještaj Mima

Bilo je i poteškoća

Kako je prošao početni period tranzicije? Na internetu je moguće pronaći kako je isporuka namještaja kupcima kasnila, dok su radnici bili zatečeni prodajom prostora.

Bilo bi neiskreno reći da je tranzicija krajem 2024. godine prošla bez izazova. Radilo se o jednoj od najvećih promjena u povijesti tvrtke i takvi procesi uvijek nose određene poteškoće.

U vrlo kratkom razdoblju morali smo organizirati rasprodaju zaliha, zatvaranje prodajnih prostora, reorganizaciju poslovanja i pripremu novog modela rada. Interes kupaca bio je iznimno velik te smo u pojedinim danima imali i više od 10.000 posjetitelja u našim prodajnim centrima, Kako bi se osoblje moglo posvetiti kupcima u salonu, nisu se mogli baviti javljanjem na telefon i mail jer to fizički nije bilo moguće, gužve u salonima bile su epskih razmjera. U takvim okolnostima pojavile su se i pojedine medijske objave temeljene na nepotpunim ili netočnim informacijama, no svi kupci na kraju su dobili ugovorene proizvode ili odgovarajuće rješenje te su svi otvoreni slučajevi riješeni. Mima je od 1991. godine izradila svoj najveći uspjeh na dobroj usluzi, visokim recenzijama i zadovoljnim kupcima.

U procesu transformacije najviše smo naučili koliko je važna pravovremena komunikacija. Kada se događaju velike promjene, kupci očekuju brzo rješenje i to je potpuno razumljivo.

Što se zaposlenika tiče, svaka velika promjena prirodno izaziva neizvjesnost. Dio zaposlenika nastavio je graditi novu online priču zajedno s nama, dok su neki odlučili krenuti drugim profesionalnim putem.

Zašto ste se odlučili i na gašenje vlastite proizvodnje?

Vlastita proizvodnja činila je oko 10 posto ukupnog prometa tvrtke, a proizvodili smo isključivo kuhinje po mjeri i ugradbene ormare.

Proizvodnju ugradbenih ormara ugasili smo već 2020. godine. Ulaskom velikog broja malih obrtnika koji posluju u sustavu paušalnog oporezivanja i nisu u sustavu PDV-a postalo nam je vrlo teško cjenovno konkurirati, jer smo kao veći sustav imali znatno višu strukturu troškova.

Kod transformacije tvrtke u potpuno online model dodatno smo zaključili da se kuhinje po mjeri ne uklapaju u takav način poslovanja. Njihova prodaja zahtijeva izmjeru prostora, individualno projektiranje, savjetovanje, više korekcija i osobni kontakt s kupcem, zbog čega ih nije moguće kvalitetno prodavati kroz standardni web-shop proces.

Zbog toga je gašenje proizvodnje bilo logičan dio ukupne transformacije poslovnog modela. Nije se radilo o odustajanju od proizvodnje kao takve, nego o odluci da se fokusiramo na poslovanje koje se može razvijati, standardizirati i skalirati kroz online kanal.

Kako je transformacija iz prodaje uživo u prodaju online utjecala na količinu prodanog namještaja, a kako na troškove?

Najveća promjena nije bila u prodaji nego u strukturi troškova.

Tradicionalni model prodaje namještaja temelji se na velikim prodajnim prostorima, velikom broju zaposlenika i visokim fiksnim troškovima koji postoje bez obzira prodajete li taj dan jedan kauč ili deset. Zbog toga takvi sustavi imaju visoku točku pokrića, odnosno moraju ostvariti značajan promet svakog mjeseca kako bi pokrili troškove prostora, plaća, režija i ostalih operativnih troškova. Tek nakon toga počinju stvarati dobit. U razdobljima usporavanja tržišta upravo visoka točka pokrića postaje jedan od najvećih izazova tradicionalnih maloprodajnih sustava jer jednostavno nemate puno prostora za rezanje troškova.

Kada smo zatvorili salone i prešli na potpuno online poslovanje, svjesno smo se odrekli dijela prometa koji je dolazio kroz fizičke lokacije kako bismo dugoročno izgradili održiviji model poslovanja. Istovremeno smo dobili mogućnost da sredstva koja smo ranije ulagali u prostore usmjerimo u tehnologiju, logistiku i korisničko iskustvo.

Moram priznati da smo u početku podcijenili koliko je zahtjevno izgraditi profitabilan online model. Mnogi misle da je dovoljno otvoriti web shop i kupci će sami doći. Stvarnost je potpuno drugačija. Online poslovanje traži stalna ulaganja u marketing, razvoj sustava, sadržaj, optimizaciju procesa i korisničku podršku.

Sve je jako brzo, dinamično, mora ići glatko i bez greške, jedan nezadovoljan kupac online rezultira s tisućama nezadovoljnih. Sve je javno i nemate prostora za pogreške. Internet prodaja ne prašta.

S druge strane, online model nam je omogućio nešto što prije nismo mogli postići. Nekada je uspjeh ovisio o tome gdje imamo salon. Danas kupac može naručiti namještaj iz gotovo bilo kojeg dijela Hrvatske i dobiti jednaku razinu usluge. Više nismo ograničeni brojem lokacija koje možemo otvoriti niti geografskim dosegom pojedinog prodajnog mjesta.

Najvažnija lekcija bila je da digitalna transformacija sama po sebi ne rješava probleme. Ako poslovni model nije zdrav, internet ga neće spasiti. Ali ako imate jasnu strategiju i spremni ste mijenjati način rada, digitalni alati mogu vam omogućiti da poslujete učinkovitije nego prije.

Danas više ne mjerimo uspjeh brojem kvadrata prodajnog prostora nego kvalitetom korisničkog iskustva, učinkovitošću procesa i sposobnošću da kupcu pružimo jednaku razinu usluge bez obzira gdje se nalazi.

Digitalna transformacija ne rješava loš poslovni model. Ona samo brže pokaže njegove slabosti.

Povjerenje važnije od lokacije trgovine

Kako izgleda transformacija trgovca u digitalno poslovanje iz perspektive vlasnika i Uprave?

Iz perspektive Uprave, digitalna transformacija puno je manje tehnološki projekt, a puno više projekt promjene načina razmišljanja.

Kada ljudi čuju izraz digitalna transformacija, najčešće pomisle na novi web shop, nove sustave ili umjetnu inteligenciju. U stvarnosti, najteži dio nije tehnologija nego ljudi, procesi i donošenje odluka koje često nisu ugodne.

Morali smo preispitati gotovo sve što smo desetljećima smatrali normalnim. Način prodaje, komunikaciju s kupcima, organizaciju logistike, strukturu troškova pa čak i način na koji mjerimo uspjeh poslovanja.

Posebno je teško kada ste godinama gradili određeni model i onda morate priznati da tržište više ne funkcionira na isti način. To nije samo poslovna odluka nego i emocionalni proces. Mnogi poduzetnici razviju snažnu vezu s modelom koji su gradili desetljećima, a upravo ih ta vezanost ponekad sprječava da na vrijeme naprave promjene.

Istovremeno, digitalno poslovanje ne oprašta spore reakcije. U klasičnoj maloprodaji neke probleme možete skrivati mjesecima. Na internetu ih kupci vide odmah. Ako nešto ne funkcionira, podaci to pokažu vrlo brzo. Zbog toga vjerujem da digitalna transformacija nije projekt koji ima početak i kraj. To je proces stalnog prilagođavanja. Danas se mijenjamo brže nego prije pet godina, a za pet godina ćemo se vjerojatno morati mijenjati još brže.

Najveća lekcija koju sam naučila jest da tehnologija sama po sebi nije konkurentska prednost. Sustave i alate može kupiti svatko. Prava prednost je pronaći jasan Unique Selling Proposition (USP) koji firma može pružiti i graditi u odnosu na svoje znanje, kapital, sredstva i poziciju. To u našem slučaju podrazumijeva brzu obradu narudžbi, dobavu bez pogreške, procese koji nose uštede troškova i razvijanje usluga koje su same po sebi ahilova peta konkurenciji kao što je unos namještaja, odvoz starog namještaja i ljudska korisnička podrška.

Koliko su hrvatski kupci spremni na kupnju namještaja putem interneta? Je li problem što ga ne mogu vidjeti uživo prije kupnje?

Mislim da je najveća zabluda u industriji namještaja da kupci neće kupiti proizvod koji nisu vidjeli uživo. To je možda vrijedilo prije deset godina, ali danas više nije tako. Kupci danas prije kupnje istražuju puno više nego prije. Uspoređuju cijene, čitaju recenzije, gledaju fotografije, videozapise, dimenzije i iskustva drugih kupaca. Često su bolje informirani nego prodavači u salonima.

Naravno da postoje kategorije proizvoda kod kojih kupci imaju više pitanja. Kod garnitura ih zanima tvrdoća sjedenja, kod kreveta udobnost, kod tkanina boja i tekstura. Međutim, pokazalo se da kvalitetne informacije, fotografije, video sadržaj i dostupna korisnička podrška mogu ukloniti većinu nedoumica.

Ono što je zanimljivo jest da kupci danas ne traže nužno fizički salon. Oni traže sigurnost da će dobiti ono što su naručili i da će problem biti riješen ako se nešto neočekivano dogodi. Povjerenje je postalo važnije od same lokacije trgovine.

Mi i dalje svakodnevno razgovaramo s kupcima telefonom, putem e-maila i društvenih mreža. Često ih vodimo kroz proces odabira proizvoda jednako detaljno kao što bi to nekada radio prodavač u salonu. Razlika je samo u tome što se komunikacija danas odvija digitalnim kanalima.

Naravno, postoje kupci koji i dalje žele vidjeti proizvod uživo prije kupnje i to je potpuno razumljivo. Međutim, svake godine vidimo da raste broj kupaca kojima je važnije uštedjeti vrijeme i dobiti kvalitetnu uslugu nego obilaziti više prodajnih mjesta.

Po mom mišljenju, pitanje više nije jesu li hrvatski kupci spremni kupovati namještaj online. Pitanje je mogu li trgovci pružiti dovoljno informacija i povjerenja da kupac bez straha donese odluku.

Dobra dostava ključna za zadovoljstvo kupaca

Trenutačno prodajete namještaj u cijeloj Hrvatskoj. Je li prodaja putem interneta pomogla u geografskom širenju ili ste i dalje najzastupljeniji tamo gdje je vaš brend bio fizički prisutan?

Prodaja putem interneta značajno nam je proširila tržište. Dok smo imali fizičke salone, najveći dio prodaje prirodno je dolazio iz regija u kojima smo bili prisutni i gdje su kupci poznavali naš brend recimo u krugu do 50, a najviše do 70 kilometara. Danas i dalje imamo vrlo snažnu prisutnost u Istri i na Kvarneru, gdje gradimo povjerenje kupaca već više od tri desetljeća, ali sve veći udio narudžbi dolazi iz Zagreba, sjeverne Hrvatske i drugih dijelova zemlje gdje nikada nismo imali vlastite prodajne prostore. To je jedna od najvećih prednosti online modela. Kupca više ne zanima gdje se nalazi sjedište tvrtke nego može li pronaći proizvod koji traži, dobiti kvalitetne informacije, sigurnu kupnju i pouzdanu isporuku. Naravno, geografsko širenje ne događa se samo zato što imate web shop. Potrebno je ulagati u vidljivost, korisničko iskustvo, logistiku i podršku kupcima. Kupac iz Zagreba ili Varaždina mora imati jednako iskustvo kao kupac iz Pule ili Rijeke.

Ono što nam je posebno zanimljivo jest da se danas povjerenje gradi drugačije nego prije. Nekada su ljudi dolazili jer su vidjeli naš salon ili čuli preporuku susjeda. Danas nas često prvi put pronađu putem interneta, pročitaju recenzije drugih kupaca, usporede nas s konkurencijom i tek tada donesu odluku.

Zbog toga vjerujem da se budućnost trgovine sve manje temelji na lokaciji, a sve više na reputaciji. U digitalnom okruženju svaki kupac vidi istu trgovinu bez obzira nalazi li se deset ili 500 kilometara od vas

Koliko ste zadovoljni dostavnim službama u Hrvatskoj i kako one utječu na iskustvo kupnje namještaja?

Dostava je danas jedan od najvažnijih dijelova korisničkog iskustva, posebno kada govorimo o namještaju. Kupac može biti zadovoljan web shopom, cijenom i komunikacijom, ali ako dostava ne prođe dobro, cijelo iskustvo kupnje ostaje negativno.

Namještaj je specifična kategorija proizvoda. Nije isto dostavljate li paket od nekoliko kilograma ili kutnu garnituru, krevet ili ormar koji treba unijeti u stan na četvrtom katu. Upravo zato smo vrlo rano shvatili da dostavu ne možemo promatrati samo kao logistički trošak. Za manje proizvode koristimo dostavne službe i s njima uglavnom imamo dobra iskustva. Međutim, za veće komade namještaja organizirali smo vlastitu dostavu jer smo željeli imati veću kontrolu nad cijelim procesom i razinom usluge koju kupac dobiva. Rekla bih da 99 posto dostava radimo sami, vlastitom flotom i ljudima.

Tijekom godina naučili smo da kupac ne kupuje samo proizvod. Kupuje i iskustvo dostave, komunikacije, unosa u stan i rješavanja eventualnih problema. U tom dijelu često se stvara razlika između prosječne i vrhunske usluge. Zanimljivo je da kupci danas često pamte upravo iskustvo dostave. Rijetko će vam netko pričati o tome kako je web stranica izgledala, ali će se vrlo dobro sjećati jesu li dostavljači bili ljubazni, jesu li poštovali dogovoreno vrijeme i jesu li pažljivo rukovali namještajem.

Zbog toga vjerujem da će u budućnosti logistika postajati sve važnija konkurentska prednost. Proizvode danas može ponuditi mnogo trgovaca, ali kvalitetnu uslugu od trenutka narudžbe do trenutka kada kupac sjedne na svoju novu garnituru puno je teže organizirati.

Nama je upravo to jedno od najvećih područja na kojem svakodnevno radimo i u kojem vidimo prostor za dodatno razlikovanje na tržištu.

Tržište ne nagrađuje nostalgiju, nagrađuje prilagodbu

Što ste sve naučili u procesu i biste li nešto drugačije napravili da se vratite u 2024. godinu?

Naučila sam da je promjena uvijek sporija i zahtjevnija nego što očekujete, a posebno kada mijenjate poslovni model koji je funkcionirao desetljećima. Kada danas pogledam unatrag, mislim da smo podcijenili količinu promjena koje jedna takva transformacija nosi. Fokusirali smo se na tehnologiju, procese i organizaciju, a premalo vremena posvetili činjenici da se ljudi moraju prilagoditi potpuno novom načinu rada.

Također sam naučila da digitalna transformacija nije projekt koji možete završiti i prekrižiti s popisa zadataka. To je kontinuiran proces učenja, testiranja i prilagodbe. Čim mislite da ste sve posložili, tržište se ponovno promijeni.

Da se mogu vratiti u 2024. godinu, Istovremeno, ne bih odgađala odluku. Kada danas pogledam unatrag, mislim da smo možda trebali krenuti i ranije, kad pogledam unatrag, najkasnije 2015. godine je trebalo krenuti u promjene. Teško je odreći se modela koji ste gradili desetljećima, ali tržište ne nagrađuje nostalgiju. Nagrađuje prilagodbu, vjerojatno bih više ulaganja i energije usmjerila u razvoj online poslovanja još ranije. Danas mi je jasno da su se promjene u ponašanju kupaca događale godinama prije nego što su postale vidljive kroz poslovne rezultate.

Naučila sam i da nije svaki rast dobar rast. Godinama se u trgovini često uspjeh mjerio brojem salona, kvadrata ili zaposlenih. Danas vjerujem da je puno važnije graditi održiv i učinkovit poslovni model koji može dugoročno stvarati vrijednost za kupce i zaposlenike.

Možda najvažnija lekcija bila je prihvatiti da poduzetnik ne smije biti zaljubljen u način na koji posluje. Treba biti zaljubljen u kupca i problem koji rješava. Poslovni modeli, alati i kanali prodaje mijenjaju se puno brže nego što bismo željeli.

Kao direktorica, danas mogu otvoreno reći da dio odgovornosti za situaciju snosim osobno. Predugo sam vjerovala da se model koji je desetljećima bio uspješan može prilagoditi novim okolnostima bez radikalnijih promjena. To je bila moja pogreška. Tržište se mijenjalo brže nego što smo se mijenjali mi. Danas mislim da smo s transformacijom trebali krenuti i ranije. Teško je odreći se modela koji ste gradili desetljećima, ali tržište ne nagrađuje nostalgiju. Nagrađuje prilagodbu

Koji su Vam planovi za budućnost? Planirate li širiti prodaju na strana tržišta? Ima li prostora za rast? Koje izazove vidite, a što Vam najviše ide u prilog?

Vjerujem da prostora za rast još uvijek ima puno, kako za nas tako i za cijelu online trgovinu namještajem u Hrvatskoj. Kupovne navike i dalje se mijenjaju, a udio online kupnje namještaja još nije dosegnuo razinu koju vidimo na razvijenijim europskim tržištima.

Naš primarni fokus trenutno nije geografsko širenje nego daljnje unapređenje korisničkog iskustva, logistike i digitalnih procesa. Nakon velike transformacije koju smo prošli, važno nam je prvo izgraditi što kvalitetnije i učinkovitije poslovanje na tržištu koje već dobro poznajemo. Naravno da promatramo i mogućnosti izlaska na druga tržišta, ali vjerujem da internacionalizacija ima smisla tek kada ste sigurni da ste temeljni model poslovanja doveli na vrlo visoku razinu. Danas je puno lakše otvoriti prodaju u drugoj državi nego osigurati da kupac u toj državi dobije jednako dobru uslugu kao i kupac u Hrvatskoj.

Najveći izazovi koje vidim u budućnosti povezani su s rastućim očekivanjima kupaca. Kupci žele bržu isporuku, više informacija, bolju podršku i jednostavniji proces kupnje. Istovremeno, konkurencija postaje sve veća i više nije ograničena nacionalnim granicama. S druge strane, upravo nam tehnologija otvara prilike koje prije nisu postojale. Danas i manja tvrtka može koristiti alate i tehnologije koji su prije deset godina bili dostupni samo najvećim sustavima. To stvara potpuno nove mogućnosti za razvoj i konkurentnost.

Ono što nam najviše ide u prilog jest iskustvo. Tijekom više od trideset godina poslovanja prošli smo različite tržišne cikluse, promjene i izazove. Transformacija koju smo proveli naučila nas je da se ne bojimo promjena nego da ih prihvatimo kao sastavni dio poslovanja.

Vjerujem da će se trgovina u sljedećih deset godina promijeniti više nego u prethodnih trideset. Umjetna inteligencija, digitalni asistenti i novi načini pretraživanja već danas mijenjaju način na koji kupci donose odluke.

Naš posao nije predvidjeti svaku promjenu koja dolazi, to je danas teže nego ikad. Naš posao je izgraditi organizaciju koja se može prilagoditi promjenama, ma kakve one bile.

Naš cilj je postaviti nove standarde online kupnje namještaja.