Žele smanjiti ovisnost o Musku: Rheinmetall i OHB razvijaju “njemački Starlink” za vojsku

Partnerstvo njemačkog obrambenog diva i proizvođača satelita moglo bi biti poduprijeto s 35 milijardi eura, čime bi Njemačka postala treći najveći svjetski potrošaču području svemirske tehnologije, nakon SAD-a i Kine.

Njemački obrambeni div Rheinmetall i proizvođač satelita OHB vode razgovore o pokretanju zajedničke ponude za izgradnju sustava sličnog internetskoj usluzi Starlink Elona Muska za potrebe njemačkih oružanih snaga.

Razgovori o partnerstvu, koje bi tim tvrtkama moglo donijeti dio berlinskog proračuna od 35 milijardi eura namijenjenog vojnoj svemirskoj tehnologiji, još su u ranoj fazi, prema riječima triju osoba upoznatih s temom, piše Financial Times.

Predloženo zajedničko ulaganje kandidiralo bi se za višemilijardni ugovor za stvaranje sigurne satelitske komunikacijske mreže vojne razine u niskoj Zemljinoj orbiti za Bundeswehr, njemačke oružane snage. Dužnosnici su tu mrežu usporedili s vojnim “Starlinkom za Bundeswehr”.

Proširiti vojne sposobnosti

Razgovori između Rheinmetalla sa sjedištem u Düsseldorfu, poznatog po proizvodnji tenkova, i OHB-a sa sjedištem u Bremenu, odvijaju se u trenutku kada se europske obrambene i svemirske kompanije natječu za unosne ugovore nakon što je Berlin prošle godine obećao uložiti 35 milijardi eura u vojnu svemirsku tehnologiju. Najveća država Europske unije nastoji brzo proširiti vojne sposobnosti i smanjiti ovisnost o Sjedinjenim Američkim Državama.

Predloženi pothvat s Rheinmetallom dolazi kada se OHB, koji je isporučivao satelite za navigacijsku konstelaciju EU-a Galileo, suočava s konkurentskim pritiskom zbog mogućeg spajanja svemirskih odjela Airbusa, Thalesa i Leonarda.

Dominacija Starlinka

Starlink, u vlasništvu Muskove kompanije SpaceX, najveći je svjetski pružatelj svemirskog širokopojasnog interneta, s više od 9000 satelita koji iz niske Zemljine orbite, na visini od oko 2000 kilometara iznad Zemlje, osiguravaju povezivost milijunima korisnika.

Iako je u početku bio komercijalna usluga, Starlinkove velike brzine i lako prenosivi terminali postali su ključni za ukrajinske obrambene snage nakon ruske potpune invazije. Sustav je omogućio iznimno otpornu komunikaciju na bojištu u trenucima kada su druge mreže bile uništene ili onesposobljene.

Starlink je u međuvremenu pokrenuo i satelitsku uslugu u niskoj orbiti za obrambene i obavještajne korisnike pod nazivom Starshield. No mnoge zemlje, zabrinute zbog oslanjanja na Muska ili Sjedinjene Države, žele razviti vlastite sigurne i suverene mreže.

Njemački planovi velikih ulaganja u ovaj sektor učinit će tu zemlju trećim najvećim svjetskim potrošačem u području svemirske tehnologije, nakon SAD-a i Kine, prema savjetodavnoj kući Novaspace.