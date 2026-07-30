ZET dovršio najveću punionicu za električne autobuse u Hrvatskoj. Vrijednost investicije 14,5 milijuna eura

Zagrebački električni tramvaj (ZET) dovršio je u Podsusedu izgradnju najveće infrastrukture za punjenje električnih autobusa u Hrvatskoj, vrijedne 14,5 milijuna eura, čime je stvoren ključan preduvjet za daljnju elektrifikaciju javnog gradskog prijevoza u Zagrebu, priopćio je u četvrtak ZET.

Nova punionica izgrađena je u sklopu projekta “Izgradnja infrastrukture za punjenje električnih autobusa”, a obuhvaća 67 dvostrukih punjača koji omogućuju istodobno punjenje do 134 električna autobusa, uz mogućnost budućeg povećanja kapaciteta.

Projekt uključuje i izgradnju 20 kV rasklopišta, ugradnju ispravljačkih jedinica s pripadajućim punjačima, upravljačkog kontejnera te prateće elektroenergetske i građevinske infrastrukture.

Položena su gotovo 42 kilometra elektro-kabela, spojeno 4800 električnih spojeva, postavljeno sedam trafostanica te asfaltirano 8500 četvornih metara površine. Uspostavljen je i sustav pametnog upravljanja punjenjem koji omogućuje optimizaciju procesa punjenja, učinkovitije upravljanje energijom i analizu potrošnje električne energije, navodi se u priopćenju.

Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović rekao je kako slijedi priključenje punionice na elektroenergetsku mrežu, za što je već zakupljeno 10 megavata priključne snage. Dodao je kako će krajem idućeg mjeseca predstaviti 62 nova električna autobusa koji će se napajati iz nove punionice.

“Ulaganja u infrastrukturu moraju pratiti ulaganja u vozni park kako bi se građanima osigurao pouzdaniji, kvalitetniji i ekološki prihvatljiviji javni prijevoz“, naglasio je Bogdanović.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 14,5 milijuna eura, dok prihvatljivi troškovi iznose 11,6 milijuna eura, uz 100-postotno financiranje Europske unije iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti od 2021. do 2026.