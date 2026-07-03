Znanstvenici izračunali: Do ove temperature raste prodaja alkoholnih pića, nakon toga počinje padati

Sve češći toplinski valovi mijenjaju navike potrošača i postaju novi izazov za proizvođače alkoholnih pića, koji sve više ulažu u bezalkoholne i niskoalkoholne proizvode.

Ljetne vrućine godinama su bile saveznik proizvođača piva, vina i žestokih pića, no klimatske promjene počinju mijenjati tu računicu. Sve više istraživanja pokazuje da ekstremne temperature više ne potiču potrošnju alkohola, nego je počinju smanjivati.

Istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta u Kaliforniji, ETH Züricha i Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline pokazalo je da prodaja alkoholnih pića raste s porastom temperature, ali samo do oko 32 Celzijeva stupnja. Nakon toga trend se okreće – što je toplije, to su potrošači manje skloni posegnuti za pivom, vinom ili koktelima.

“Toplo vrijeme općenito pogoduje potrošnji, ali postoji granica nakon koje postaje jednostavno prevruće”, kaže Marten Lodewijks, predsjednik istraživačke kuće IWSR, specijalizirane za tržište pića.

Ovogodišnji toplinski val, koji je zahvatio Europu krajem lipnja, bio je najintenzivniji dosad zabilježen na kontinentu. Osim što je prouzročio tisuće dodatnih smrtnih slučajeva i opteretio zdravstvene sustave, otvorio je pitanje kako će sve češći ekstremni vremenski uvjeti utjecati na industriju pića.

Zdravstvene vlasti diljem Europe upozoravale su građane da izbjegavaju alkohol jer povećava rizik od dehidracije i dodatno opterećuje organizam tijekom velikih vrućina. U Parizu je njegova prodaja u trgovinama čak bila privremeno zabranjena, piše Reuters.

Proizvođači prilagođavaju ponudu

Promjene u navikama potrošača već prate i najveće pivovare.

“Treba razlikovati ugodno ljetno vrijeme od ekstremnih vrućina. Kada temperature postanu previsoke, ljudi radije ostaju u klimatiziranim prostorima nego odlaze na piće”, kaže Kristian Henningsen, direktor za javne poslove Carlsberga.

Danski proizvođač zato širi ponudu bezalkoholnih i niskoalkoholnih piva te bezalkoholnih napitaka, očekujući da će upravo taj segment nastaviti rasti.

Veliki proizvođači piva godinama su slabije ljetne rezultate objašnjavali kišnim ili neuobičajeno hladnim vremenom. No sve češće postaje jasno da ni ekstremne vrućine nisu nužno dobre za prodaju.

Klimatske promjene postaju poslovni rizik

Prema riječima Spirosa Malandrakisa iz Euromonitor Internationala, toplinski valovi mogli bi imati dvostruki učinak na industriju alkoholnih pića.

S jedne strane dio potrošača smanjit će konzumaciju alkohola, dok će s druge klimatske promjene povećavati troškove proizvodnje zbog pritiska na poljoprivredu i opskrbne lance te smanjivati kupovnu moć stanovništva. Ipak, smatra da će dio potrošača i dalje posezati za alkoholom kao oblikom opuštanja u sve stresnijem svijetu.

Europska služba za klimatske promjene Copernicus upozorava da će toplinski valovi u Europi postajati sve češći i intenzivniji, dok znanstvenici ističu da se kontinent zagrijava brže od bilo kojeg drugog na svijetu.

Za industriju pića to znači da će vrijeme, koje je oduvijek bilo jedan od ključnih faktora prodaje, postati još važniji poslovni rizik – ali ovaj put ne zbog kiše ili hladnog ljeta, nego zbog sve češćih ekstremnih vrućina.