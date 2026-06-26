Znanstvenici škakljali gorile i otkrili trag star 15 milijuna godina koji objašnjava kako su ljudi razvili govor

Novo istraživanje pokazuje da ljudi i veliki čovjekoliki majmuni dijele isti ritam smijeha, što upućuje na to da su temelji ljudskog govora nastali milijunima godina prije pojave naše vrste.

Sposobnost kontrole glasa, koja je omogućila razvoj ljudskog govora, nije nastala iznenadnim evolucijskim skokom, nego se razvijala tijekom najmanje 15 milijuna godina, pokazuje novo istraživanje znanstvenika sa Sveučilišta Warwick. Do tog su zaključka došli analizirajući smijeh velikih čovjekolikih majmuna – uključujući gorile koje su škakljali i čimpanze koje su promatrali tijekom igre.

Istraživanje, objavljeno u četvrtak u časopisu Communications Biology, pokazalo je da ljudi te sve četiri danas postojeće vrste velikih čovjekolikih majmuna – čimpanze, bonobi, gorile i orangutani – proizvode smijeh u gotovo istom ritmičkom obrascu, s pravilno raspoređenim razmacima između pojedinih glasova.

Svjesna kontrola smijeha

Znanstvenici su analizirali 140 uzoraka smijeha orangutana, gorila, bonoba, čimpanza i djece u dobi od šest mjeseci do sedam godina. Snimke su prikupljene tijekom kontroliranih i razigranih interakcija škakljanja u njihovim prirodnim životnim okruženjima.

Rezultati pokazuju da veliki čovjekoliki majmuni već najmanje 15 milijuna godina proizvode smijeh koji je prepoznatljiv i suvremenim ljudima. Iako je ljudski smijeh tijekom evolucije postao brži i raznolikiji, temeljni ritam ostao je gotovo nepromijenjen kod svih proučavanih vrsta.

Ključna razlika ipak postoji. Ljudi su jedina vrsta koja je razvila svjesnu kontrolu nad s ogu ga potisnuti, odglumiti ili prilagoditi društvenoj situaciji. Upravo tu sposobnost istraživači smatraju jednim od ključnih preduvjeta za razvoj govora.

Temelj prije pojava ljudi

Prema autorima studije, rezultati osporavaju dugo prihvaćenu teoriju prema kojoj se sposobnost glasovne kontrole pojavila naglo tijekom ljudske evolucije. Umjesto toga, sugeriraju da su temelji ljudskog govora nastajali milijunima godina prije pojave prvih ljudi.

Adriano Lameira, izvanredni profesor i član istraživačke skupine ApeTank na Sveučilištu Warwick, kaže da smijeh pruža “jedinstven evolucijski prozor” u razumijevanje razvoja ljudske vokalne komunikacije.

Znanstvenici planiraju proširiti istraživanje i na gibone te druge primate koji ne pripadaju skupini velikih čovjekolikih majmuna kako bi još preciznije rekonstruirali evoluciju glasovne kontrole koja je na kraju omogućila nastanak ljudskog govora.

Antonio Pegueno IV, novinar Forbesa (link na originalan članak)

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