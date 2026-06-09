Zrakoplovnim kompanijama profit pada 50% zbog povećanja troškova mlaznog goriva za 100 milijardi dolara

Zrakoplovna industrija suočava se sa stvarnošću dugotrajno visokih troškova mlaznog goriva i naglog pada profita, što se odražava u sve pesimističnijem tonu vodećih ljudi industrije te sve jasnijim naznakama da putnici mogu očekivati više cijene zrakoplovnih karata.

Globalne zrakoplovne kompanije zajedno će 2026. godine za mlazno gorivo platiti 100 milijardi dolara više nego prošle godine, izjavio je Willie Walsh, glavni direktor Međunarodne udruge zračnog prijevoza (IATA), na najvažnijem godišnjem okupljanju direktora i viših rukovoditelja zrakoplovnih kompanija u nedjelju.

“Zbog toga što je cijena mlaznog goriva na godišnjoj razini porasla za 70%, neto dobit globalne zrakoplovne industrije “prepolovit će se u odnosu na 2025.”, odnosno pasti s 45 milijardi na 23 milijarde dolara tijekom 2026. godine, rekao je Walsh sudionicima godišnje skupštine IATA-e u Rio de Janeiru.

Nestabilnost cijena goriva i inflacijski pritisci bili su najveći rizici koje je identificirao 21 čelnik svjetskih zrakoplovnih kompanija u istraživanju konzultantske kuće Deloitte objavljenom prošlog tjedna.

Kako cijene mlaznog goriva utječu na izglede zrakoplovnih kompanija?

Analitičari industrije sve mračnije gledaju na 2026. godinu.

“Zrakoplovna industrija ušla je u 2026. s velikim zamahom”, napisali su Deloitteovi istraživači. “Do sredine godine taj optimizam djeluje kao daleko sjećanje.”

Agencija Fitch Ratings prošlog je tjedna revidirala svoje izglede za globalnu zrakoplovnu industriju na “pogoršavajuće”, posebno navodeći okruženje visokih cijena goriva kao jedan od čimbenika nedavnih propasti zrakoplovnih kompanija i problema s likvidnošću.

Znakovito je da mnoge kompanije planiraju poslovanje pod pretpostavkom da će visoke cijene goriva potrajati i tijekom 2027. godine. United Airlines pretpostavlja da će cijena nafte ostati iznad 100 dolara po barelu do kraja 2027. godine. U subotu je izvršni direktor Air New Zealanda Nikhil Ravishankar za Reuters izjavio da je kompanija uspjela neutralizirati između 25% i 40% rasta cijena mlaznog goriva zahvaljujući zaštiti od rizika (hedgingu) i povećanju cijena karata koje će se nastaviti i sljedeće godine.

Hoće li cijene zrakoplovnih karata porasti ovog ljeta?

“Visoke cijene nafte neizbježno znače više cijene karata”, rekao je Walsh sudionicima konferencije u Brazilu, dodajući da su profitne marže prijevoznika “iznimno tanke”.

Globalna potražnja zasad se održava, rekao je, iako kompanije povećavaju cijene kako bi nadoknadile troškove goriva. Međutim, rast putničkog prometa neizbježno će usporiti.

Sean Doyle, izvršni direktor British Airwaysa, rekao je za The Guardian da će povećanja cijena najprije osjetiti putnici na dugim letovima i oni koji koriste premium usluge, dok će tržište kratkih turističkih letova ostati osjetljivije na cijene.

U međuvremenu, u SAD-u su “cijene domaćih letova za Dan neovisnosti više za 17%, a za ostatak ljeta oko 18% u odnosu na prošlu godinu”, izjavila je za Forbes Katy Nastro, glasnogovornica aplikacije Going za pronalazak povoljnih aviokarata. Dodala je kako su prosječne cijene međunarodnih letova uglavnom ostale nepromijenjene u odnosu na prošlu godinu.

“To mi govori da postoji određeno povlačenje kada je riječ o međunarodnim rezervacijama”, rekla je.

Stabilne cijene karata možda su dobra vijest za međunarodne putnike, dodala je, “ali nisu dobre za zrakoplovne kompanije”.

Kašnjenja u isporukama novih zrakoplova iz Boeinga i Airbusa dodatno su pogoršala situaciju jer prisiljavaju prijevoznike da dulje koriste starije i manje učinkovite zrakoplove. To povećava troškove održavanja upravo u trenutku kada cijene nafte rastu. Walsh je u nedjelju izjavio da dva proizvođača zajedno imaju zaostatak od više od 18.000 naručenih zrakoplova.

Pitanje Hormuškog tjesnaca

Ne zna se kada će se ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi oko 20% svjetske trgovine tekućim naftnim derivatima.

Najvažniji svjetski pomorski prolaz za transport nafte zatvoren je od 28. veljače, kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran.

Predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da su Iran i Izrael na korak do trenutnog prekida vatre nakon što su obje strane razmjenjivale napade.

“Trump je napravio mnogo pogrešnih procjena i dok ne shvati da taj problem mora riješiti, ništa se neće dogoditi”, rekao je za Forbes Patrick De Haan, voditelj analize tržišta nafte u tvrtki GasBuddy. Dodao je da ni ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u ovom trenutku vjerojatno ne bi odmah vratilo cijene goriva na razine prije rata.

“Čak i u najboljem mogućem scenariju, moglo bi proći šest do osam mjeseci da se Hormuški tjesnac ponovno otvori ako bi danas bio postignut sporazum”, izjavila je prošlog tjedna na energetskoj konferenciji u Londonu Toril Bosoni, direktorica odjela za tržišta nafte pri Međunarodnoj energetskoj agenciji (IEA) sa sjedištem u Parizu.

Suzanne Rowan Kelleher, novinarka Forbesa (link na originalni članak)