Addiko banka osvojila zlato, srebro i broncu na Native Advertising Awards u Londonu

Addiko banka ostvarila je izniman uspjeh na prestižnoj dodjeli Native Advertising Awards, jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u području native oglašavanja i brendiranog sadržaja, koja se prošlog tjedna održala u Londonu.

Banka je u konkurenciji vodećih svjetskih medijskih kuća i brendova osvojila ukupno tri nagrade – zlato, srebro i broncu.

“Na ova tri priznanja u Londonu sam posebno ponosna jer odražavaju istinski timski rad agencija, medijskih partnera i zaposlenika Addiko banke i svo njihovo znanje i trud uloženo u ove projekte. Iznimno mi je drago što smo, u konkurenciji vrhunskih globalnih brendova i kampanja iz cijelog svijeta, uspjeli dokazati da se i iz Hrvatske može stvarati sadržaj koji postavlja standarde u industriji. Obje kampanje nisu bile samo marketinški projekti, već iskrena misija da promijenimo način na koji društvo razgovara o financijama. Upravo tu autentičnost je prepoznala međunarodna publika”, poručila je Mia Lasić, direktorica Digitalne prodaje, Marketinga i korporativnih komunikacija.

Kampanja “Glasno o novcu” zaslužila je čak dvije nagrade. Zlatnu nagradu u kategoriji Insights & Research Excellence odnijelo je istraživanje provedeno u partnerstvu s agencijom Tvoj Domagoj, a brončanu u kategoriji Best Cross-Channel Campaign višekanalni pristup kampanji realiziran u suradnji s CTA komunikacijama.

Razbiti tabu o razgovorima o novcu

Platforma “Glasno o novcu” pokrenuta je s jasnom društvenom misijom: razbiti tabu o razgovorima o novcu koji je duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi. Istraživanje provedeno u sklopu kampanje pokazalo je da 71% građana u Hrvatskoj prepoznaje tabu oko novca i njegovu povezanost sa zavišću i sramom, dok 64% građana vjeruje da bi donosili bolje financijske odluke kada bi o novcu češće razgovarali s bliskim osobama.

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Na temelju tih uvida, Addiko banka se obvezala da će do 2028. godine povećati udio građana koji redovito razgovaraju o novcu, s trenutnih 41% na 56%. Srebrna nagrada u kategoriji Best Small Budget Campaign pripala je kampanji Addiko banke “Kraj improvizacije za mala i srednja poduzeća”, realiziranoj u suradnji s News Barom, koja dokazuje da snažna komunikacijska ideja i kreativna izvedba mogu ostvariti izuzetan doseg i utjecaj, i bez velikih budžeta. Uz nagrade, Addiko banka imala je i priliku sudjelovati u konferencijskom dijelu programa, gdje je pred međunarodnom publikom predstavila kampanju “Glasno o novcu” pod nazivom “Kako smo pretvorili tabu oko novca u nacionalni razgovor”.

O Addiko banci

Addiko je specijalistička banka za građane te mala i srednja poduzeća, fokusirana na brzo i jednostavno kreditiranje te moderne usluge plaćanja.

Addiko Bank d.d. u vlasništvu je Addiko Bank AG i dio je međunarodne bankarske grupacije prisutne u pet zemalja. Addiko Bank AG izlistana je na Bečkoj burzi od 2019. godine.

Addiko se nastoji pozicionirati kao banka koja razvija inovativna digitalna bankarska rješenja. Svoja znanja spremna je podijeliti sa zajednicom te podržati projekte usmjerene na razvoj digitalne i financijske pismenosti, posebno među mladima koji se pripremaju za upravljanje osobnim financijama ili pokretanje vlastitog poslovanja.