Akvizicija godine u medijskom sektoru: Fox kupuje Roku za 22 milijarde dolara

Preuzimanje bi trebalo biti zaključeno u prvoj polovici 2027. godine, a Fox njime jača poziciju na tržištu streaminga i digitalnog oglašavanja.

Fox je potpisao sporazum o preuzimanju Rokua u poslu vrijednom približno 22 milijarde dolara, objavile su dvije kompanije.

Roku je bio među prvim tvrtkama koje su putem povezanih uređaja i pametnih televizora dovele streaming platforme poput Netflixa i YouTubea na televizijske ekrane. Njegovo poslovanje u velikoj se mjeri temelji na prihodima od oglašavanja i pretplata ostvarenih putem streaming aplikacija na vlastitoj platformi.

Oglašavanje čini najveći dio poslovanja, pri čemu su prihodi od oglasa u prvom tromjesečju dosegnuli 613 milijuna dolara, što je 27 posto više nego godinu ranije.

Fox će Roku preuzeti po cijeni od 160 dolara po dionici u kombinaciji gotovine i dionica, što predstavlja premiju od 11,4 posto u odnosu na posljednju zaključnu cijenu Rokuove dionice.

Zaključenje transakcije očekuje se u prvoj polovici 2027. godine, piše Reuters.

Fox već upravlja streaming platformom Tubi, dok Roku posjeduje The Roku Channel, a spajanje dviju usluga moglo bi stvoriti jasnog lidera na tržištu streaminga s značajnim udjelom u ukupnoj televizijskoj gledanosti, ocijenili su analitičari JPMorgana u nedjelju.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se