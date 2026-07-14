Američka vlada vraća 81 milijardu dolara carina nakon presude Vrhovnog suda

Povrat carina izbrisanih sudskom odlukom povećava pritisak na američki proračun, dok Bijela kuća već priprema novi paket uvoznih nameta.

Američka vlada je u tekućoj fiskalnoj godini, koja je počela u listopadu 2025., vratila 81 milijardu dolara carina koje je naplatila nakon što je Vrhovni sud u veljači proglasio nezakonitim velik dio carina koje je uveo predsjednik Donald Trump.

Prema podacima američkog Ministarstva financija, povrati su višestruko veći nego godinu ranije, kada je u istom razdoblju vraćeno svega pet milijardi dolara. Većina isplata obavljena je tijekom svibnja i lipnja.

Carine su bile jedan od ključnih elemenata Trumpove gospodarske politike. Predsjednik ih je predstavljao kao način za povrat proizvodnje u SAD, smanjenje trgovinskog deficita i povećanje proračunskih prihoda. No unatoč rekordnim prihodima od carina, američki proračunski deficit u prvih devet mjeseci fiskalne godine ponovno je porastao na 1,367 bilijuna dolara, dok su izdaci za kamate na javni dug prvi put premašili bilijun dolara.

Istodobno Bijela kuća priprema novi krug carina. Privremena univerzalna stopa od 10 posto istječe 24. srpnja, a administracija razmatra nove namete od 10 do 12,5 posto za zemlje poput Ujedinjenog Kraljevstva, Japana, Indije, Tajvana i Kine. Brazilu prijeti carina od 25 posto.

Trump je dodatno zaprijetio i 100-postotnim carinama državama koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških divova poput Applea, Googlea i Amazona. Takve poreze već primjenjuju Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Španjolska i Italija, dok ih razmatra još nekoliko članica Europske unije.

“Svaka zemlja koja uvede takav porez odmah će se suočiti sa stopostotnom carinom na sav izvoz u Sjedinjene Države”, poručio je Trump na društvenoj mreži Truth Social.