Chase stiže u Njemačku: JPMorgan najavio novi veliki iskorak u Europi

Digitalna maloprodajna banka Chase ući će na njemačko bankarsko tržište u drugom tromjesječju 2026., gdje će joj glavni rivali biti Deutsche Bank i Commerzbank te fintechi poput N26 i Trade Republic.

JPMorgan će sljedeće godine pokrenuti svoju digitalnu maloprodajnu banku Chase u Njemačkoj, pojačavajući ekspanziju u Europi nakon ulaska na britansko tržište 2021. godine.

Američki zajmodavac objavio je da će se lansiranje u Njemačkoj dogoditi u drugom tromjesečju 2026., ulaskom na izrazito konkurentno tržište maloprodajnog bankarstva u trenutku kada digitalni zajmodavci izazivaju tradicionalne igrače u industriji, piše Financial Times.

Chase će kao prvi proizvod u zemlji ponuditi štedni račun “zbog popularnosti štednih proizvoda u Njemačkoj”, rekao je Daniel Llano Manibardo, šef maloprodajnog bankarstva JPMorgana u Njemačkoj, dodajući da će se poslovanje u zemlji “postupno širiti”.

Izvršni direktor JPMorgana Jamie Dimon ranije je, još 2023., najavio namjeru lansiranja Chasea u Njemačkoj, ali nije dao vremenski okvir. Banka je već zaposlila oko 100 ljudi u Berlinu i planira otvoriti svoje njemačko sjedište do kraja 2025.

“Vidimo snažnu potražnju u Njemačkoj za digitalnom bankom izgrađenom na povjerenju, inovacijama i globalnoj ekspertizi”, rekao je Mark O’Donovan, šef međunarodnog potrošačkog bankarstva JPMorgana.

Jaka konkurencija

Konkurencija u njemačkom maloprodajnom bankarstvu iznimno je jaka jer se etablirani zajmodavci poput Deutsche Banka i Commerzbanke natječu sa stotinama manjih štedionica i zadružnih banaka, kao i fintechova poput N26 i Trade Republic, na tržištu gdje se kupci smatraju osobito lojalnima.

Dok tradicionalne banke ubrzano smanjuju mreže poslovnica, novi digitalni izazivači i dalje dolaze, uključujući španjolski BBVA, koji je ove godine lansirao digitalnu uslugu u Njemačkoj.

U svom prvom iskoraku u maloprodajno bankarstvo izvan SAD-a, JPMorgan je 2021. pokrenuo Chase u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi izazvao banke poput Lloyds Banka i NatWesta. Chase je u Velikoj Britaniji prikupio više od dva milijuna klijenata, potpomognut konkurentnim štednim stopama, a očekuje se da će ove godine odjel postati profitabilan.

Temelj za osvajanje Europe

Međutim, rast Chasea u Ujedinjenom Kraljevstvu ograničen je pravilima o odvojenom poslovanju (tzv. ringfencing), koja zahtijevaju da banke s depozitima većim od 35 milijardi funti odvoje maloprodajne operacije od rizičnijih dijelova poslovanja, iako britanska vlada razmatra reformu regulative uvedene u vrijeme krize.

Ekspanzija Chasea u Njemačku potvrđuje Dimonove ambicije da stvori digitalnu banku na europskom kontinentu koja će se moći ravnopravno natjecati s lokalnim rivalima. JPMorgan, s približno četiri bilijuna dolara imovine, već je najveća maloprodajna banka u SAD-u.