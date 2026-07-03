Christine Lagarde priznala da razmatra prijevremeni odlazak i ulazak u francusku političku utrku

Prijevremena ostavka predsjednice Europske središnje banke omogućila bi europskim čelnicima da izaberu njezina nasljednika još prije predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027.

Predsjednica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde prvi je put otvoreno priznala da bi mogla napustiti svoju dužnost prije isteka mandata kako bi se uključila u francuske predsjedničke izbore 2027. godine.

U intervjuu za francuski dnevnik Les Echos Lagarde je na pitanje razmišlja li o prijevremenom odlasku iz ESB-a kako bi “odigrala ulogu” na izborima odgovorila da je to “moguće”.

“Europski glas mora se čuti u predsjedničkoj raspravi”, poručila je, ne otkrivajući planira li se kandidirati ili preuzeti neku drugu političku ulogu.

Istodobno je naglasila da bi svaka odluka ovisila o stanju europskog gospodarstva.

“Ponovno prolazimo kroz turbulentno razdoblje i smatram da kapetan broda Europske središnje banke mora ostati na svom mjestu”, rekla je.

Špekulacije ponovno u fokusu

Mandat Christine Lagarde na čelu ECB-a traje do listopada 2027., oko šest mjeseci nakon predsjedničkih izbora u Francuskoj.

Mogućnost njezina ranijeg odlaska ponovno je otvorila špekulacije koje traju još od veljače, kada je Financial Times objavio da razmatra napuštanje dužnosti prije isteka mandata, čime bi francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i njemačkom kancelaru Friedrichu Merzu omogućila veći utjecaj na izbor njezina nasljednika.

Lagarde je tada u razgovoru za Wall Street Journal odbacila takve tvrdnje i poručila da namjerava odraditi mandat do kraja.

Povratak u francusku politiku?

U novom intervjuu istaknula je da bi eventualni povratak u politiku bio motiviran željom da se suprotstavi rastu euroskeptičnih snaga, ponajprije krajnje desnom Nacionalnom okupljanju.

“Ako bi postojala opasnost da Francuska oslabi svoju ulogu u Europi, važno je građanima objasniti koliko bi to bio štetan put za zemlju”, rekla je Lagarde.

Prema aktualnim anketama, najveće izglede na predsjedničkim izborima trenutačno imaju Marine Le Pen i Jordan Bardella. Međutim, Nacionalno okupljanje još ne može potvrditi svog kandidata jer se očekuje odluka žalbenog suda u postupku protiv Le Pen zbog pronevjere. Presuda bi mogla odlučiti hoće li se uopće moći kandidirati na izborima 2027. godine, piše Politico.