CIAK grupa s bankama ugovorila 60 milijuna eura vrijedno dugoročno financiranje

CIAK grupa izvijestila je u utorak da je sklopila ugovore o dugoročnom financiranju sa četiri poslovne banke, u ukupnoj vrijednosti od 60 milijuna eura, pri čemu će se najveći dio iskoristiti za refinanciranje postojećih financijskih obveza.

Financiranje je ugovoreno s Erste bankom, Privrednom bankom Zagreb, Zagrebačkom bankom i OTP bankom, izvijestili su iz te kompanije koja se bavi distribucijom rezervnih dijelova i autoopreme te gospodarenjem otpadom.

“Najveći dio sredstava koristit će se za refinanciranje postojećih financijskih obveza, čime će se dodatno optimizirati struktura izvora financiranja i osigurati dugoročna stabilnost financijske pozicije Grupe. Preostali dio sredstava namijenjen je daljnjem razvoju poslovanja, uključujući nastavak širenja i jačanje tržišne pozicije CIAK Grupe na regionalnim tržištima”, naveli su iz te kompanije.

Realizacijom te transakcije, navode još u svom priopćenju, CIAK Grupa potvrđuje svoju poziciju na financijskom tržištu te nastavlja s adekvatnim upravljanjem izvorima financiranja, u skladu sa ciljevima daljnjeg razvoja poslovanja i strateških tržišta.

Inače, ta kompanija lani je ostvarila konsolidirani prihod od 401 milijun eura ili 12 posto više nego godinu ranije te neto dobit od 11,28 milijuna eura ili 22 posto više, vidljivo je iz konsolidiranog financijskog izvješća za 2025. godinu.