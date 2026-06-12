Cijena zlata im napunila blagajnu: Dobit skočila više od 50 posto, dionice uzletjele

Kineski div ostvario je rekordnu dobit od 9,9 milijardi eura, dok su njegove dionice skočile više od 15 posto nakon objave rezultata.

Dionice draguljarskog diva Chow Tai Fook porasle su 15 posto u petak nakon što je kompanija objavila rekordne rezultate za financijsku godinu završenu krajem ožujka.

Tvrtka iz Hong Konga ostvarila je rekordnu dobit pripisivu dioničarima od devet milijardi hongkonških dolara (9,9 milijardi eura), što je više od 50 više više nego godinu ranije.

Operativna dobit iznosila je 18,9 milijardi hongkonških dolara (20,8 milijardi eura), što predstavlja rast od 27,8 posto na godišnjoj razini.

Skok marži

Više cijene zlata pomogle su povećanju ukupne profitne marže te su podigle bruto dobit od proizvoda od zlata koji se prodaju prema težini, izjavila je za CNBC-jev “Squawk Box Asia” u petak glavna financijska direktorica Chow Tai Fooka Karen Yih.

Chow Tai Fook također ima koristi od rastuće potražnje za proizvodima usmjerenima na dizajn, dok se kinesko gospodarstvo nastavlja oporavljati po takozvanom K-obrascu, dodala je Yih.

“Naš nakit s fiksnom cijenom i visokim maržama prodaje se iznimno dobro”, rekla je, istaknuvši snažnu potražnju u razvijenijim kineskim gradovima i na međunarodnim tržištima. “Čak i kada su cijene zlata nestabilne, ta je potražnja obično otpornija”, dodala je.

Rast i u 2027.

Prema analizi Citija objavljenoj u četvrtak, smjernice Chow Tai Fooka za financijsku godinu 2027. također su nadmašile očekivanja i po pitanju prodaje i po pitanju marži.

Rast prodaje u usporedivim trgovinama tijekom travnja i svibnja također je bio snažniji od očekivanog, potaknut oporavkom potražnje u segmentu zlatnog nakita koji se prodaje prema težini nakon povlačenja cijena zlata.

Citi procjenjuje da bi Chow Tai Fook mogao ostvariti rast neto profitne marže u 2027. godini zahvaljujući planovima za otvaranje većeg broja luksuznih i vlastitih trgovina te širenju svojih prepoznatljivih kolekcija nakita.

Zlato je snažno poskupjelo krajem 2025. i početkom 2026. godine jer su ulagači tražili sigurna utočišta uslijed makroekonomskih i geopolitičkih neizvjesnosti, no od početka rata s Iranom njegova je cijena pala za oko 20 posto.