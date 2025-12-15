Cijene nafte prošloga tjedna pale više od 4 posto. Obilna ponuda Rusije i Irana Aziji smanjuje cijene

Na svjetskim su tržištima cijene nafte prošloga tjedna pale više od 4 posto, izgubivši sve dobitke iz prethodna dva tjedna, jer se procjenjuje da će i iduće godine ponuda biti veća od potražnje.

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna 4,1 posto, na 61,12 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 4,4 posto, na 57,44 dolara.

Nakon dva tjedna blagog rasta, prošloga su tjedna cijene oštro pale jer su trgovce zabrinule prognoze o višku ponude i u idućoj godini.

Raste potražnja, ali i ponuda

Međunarodna agencija za energiju (IEA) blago je povisila procjenu rasta potražnje u idućoj godini, na 860 tisuća barela dnevno, dok bi ponuda iduće godine trebala porasti za 2,4 milijuna barela dnevno.

U takvim bi uvjetima globalna ponuda trebala u idućoj godini premašiti potražnju za 3,84 milijuna barela dnevno, pokazuju novi izračuni IEA-e.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) potvrdila je, pak, u najnovijem mjesečnom izvješću procjenu prema kojoj bi potražnja u idućoj godini trebala porasti za 1,4 milijuna barela dnevno. Tako procjene OPEC-a pokazuju da bi ponuda u idućoj godini trebala blago nadmašiti potražnju.

Rusi i Iranci snizili cijene

Uteg cijenama predstavljaju i vijesti da kupci iz Azije traže velike popuste za kupnju nafte iz Venezuele zbog obilne ponude iz sankcionirane Rusije i Irana i rizika koji nose brojni američki vojni brodovi u karipskoj regiji.

I ruski i iranski proizvođači znatno su snizili cijene, pa su kineski kupci proteklih tjedana ignorirali ponudu venezuelanske nafte po cijeni nižoj za 14 dolara nego u Londonu, rekao je jedan trgovac.

Podršku cijenama pružaju, pak, pojačane napetosti u odnosima između Washingtona i Caracasa.

Američko ministarstvo financija uvelo je u četvrtak sankcije za šest brodarskih kompanija koje prevoze venezuelansku naftu i šest tankera koji su nedavno utovarili naftu u Venezueli.

Uz to, predsjednik Donald Trump signalizirao je u više navrata moguću vojnu intervenciju u Venezueli, tvrdeći da sudjeluje u dopremi droge u SAD.

Američki vojni brodovi izveli su u međuvremenu više od 20 napada na čamce u karipskoj regiji u kojima je poginulo više desetaka ljudi.