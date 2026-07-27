Dionice mu skočile 500 posto, sad je najvrjednija kompanija na kineskim burzama

Tvrtka je u najvećem azijskom IPO-u ove godine prikupila 6,9 milijardi dolara, a vrijednost joj je nakon debija narasla na oko 420 milijardi eura.

Dionice kineskog proizvođača memorijskih čipova ChangXin Memory Technologies (CXMT) porasle su u ponedjeljak za više od 500 posto na debiju na tehnološki orijentiranom tržištu STAR Šangajske burze, čime je tvrtka postala najvrjednija kompanija uvrštena na burzama u kontinentalnoj Kini.

Tvrtka sa sjedištem u Hefeiju prikupila je 57,92 milijarde juana (oko 6,9 milijardi eura) u inicijalnoj javnoj ponudi dionica, najvećoj u Aziji ove godine. Nakon skoka cijene na oko 52 juana po dionici, tržišna kapitalizacija CXMT-a dosegnula je približno 3,5 bilijuna juana (oko 420 milijardi eura).

Apple testira njihove čipove

Izvanredan burzovni debi dolazi unatoč rasprodaji tehnoloških dionica na svjetskim tržištima posljednjih tjedana, koja je kineskim burzama izbrisala više od 1,5 bilijuna dolara tržišne vrijednosti. Uspješan IPO zato predstavlja poticaj kineskim vlastima, koje pokušavaju vratiti povjerenje ulagača, piše BBC.

CXMT proizvodi DRAM memorijske čipove, koji se koriste u podatkovnim centrima za umjetnu inteligenciju, pametnim telefonima, osobnim računalima i poslužiteljima. Prema prospektu za IPO, kompanija je krajem 2025. držala 7,67 posto svjetskog tržišta DRAM-a, na kojem dominiraju Samsung Electronics, SK Hynix i Micron Technology.

Dodatni interes ulagača potaknula su i nedavna izvješća da je Apple počeo testirati DRAM čipove CXMT-a za uređaje namijenjene kineskom tržištu.

Tvrtka je u prvom tromjesečju ove godine ostvarila operativnu dobit od 35,43 milijarde juana, nakon gubitka od 2,83 milijarde juana godinu ranije. Iz kompanije navode da će većinu sredstava prikupljenih IPO-om usmjeriti na povećanje proizvodnje memorijskih čipova te ulaganja u istraživanje i razvoj.

“Postat će globalni lider”

“Ne sumnjam da će kompanija postati globalni lider. Pitanje je samo vremena kada neće biti samo izazivač nego i svjetski prvak u ovom segmentu“, rekao je Theodore Shou, direktor investicijske tvrtke Yiyi Capital, za CNBC.

Analitičari Morningstara smatraju da bi CXMT mogao biti jedan od najvećih dobitnika kineske strategije razvoja umjetne inteligencije i domaće industrije poluvodiča. Iako tehnološki još zaostaje za vodećim svjetskim proizvođačima memorije, očekuje se da će kineske tehnološke kompanije sve više koristiti njegove čipove kako Peking nastoji smanjiti ovisnost o stranim dobavljačima.

Analitičari ipak upozoravaju da je dio snažnog rasta posljedica ograničene ponude dionica i izrazito pozitivnog tržišnog raspoloženja. Smatraju da se tržište memorijskih čipova približava vrhuncu ciklusa te da sadašnje profitne marže dugoročno neće biti održive.