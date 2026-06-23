Dionice velike fotografske agencije skočile više od 150 posto nakon partnerstva s OpenAI-jem

Tržište je snažno reagiralo na sporazum koji bi umjetnoj inteligenciji mogao otvoriti pristup jednoj od najvećih svjetskih baza profesionalnih fotografija.

Dionice Getty Imagesa skočile su više od 150 posto u predtrgovanju u ponedjeljak nakon što je tvrtka objavila sporazum s OpenAI-jem o integraciji svojih digitalnih zbirki fotografija u ChatGPT. Vijest dolazi tri godine nakon što je Getty tužio drugu kompaniju za umjetnu inteligenciju zbog navodnog kršenja autorskih prava.

U kratkom priopćenju objavljenom u nedjelju Getty Images naveo je da je postigao “sporazum o prikazivanju sadržaja” s OpenAI-jem te da će se njegove licencirane fotografije pojavljivati u “OpenAI-jevim iskustvima pretraživanja i otkrivanja sadržaja unutar ChatGPT-a”.

Prema priopćenju, sporazum će omogućiti ChatGPT-u korištenje Gettyjevih fotografija za generiranje vizualnih odgovora, iako nije jasno hoće li chatbot temeljen na umjetnoj inteligenciji smjeti na bilo koji način mijenjati te fotografije.

U objavi nisu navedeni financijski detalji sporazuma niti je pojašnjeno hoće li OpenAI smjeti koristiti te fotografije za treniranje svojih generativnih AI modela.

Također nije jasno obuhvaća li sporazum sve fotografije dostavljene Gettyju, uključujući uredničke i komercijalne (stock) fotografije, niti hoće li fotografi imati mogućnost isključiti svoje radove iz tog aranžmana.

Siladitya Ray, novinar Forbesa (link na originalan članak)