Drugi najveći lanac pizzerija prodan za 2,7 milijarde dolara. Ima sedam restorana i u Hrvatskoj

Novi vlasnici preuzimaju brend s gotovo 20.000 restorana u više od 100 zemalja, uključujući i one u Hrvatskoj.

Yum Brands objavio je u utorak da prodaje lanac pizzerija Pizza Hut investicijskoj tvrtki LongRange Capital u poslu vrijednom oko 1,5 milijardi dolara.

Dogovor ne uključuje poslovanje Pizza Huta u kontinentalnoj Kini. Te će restorane u zasebnoj transakciji preuzeti Yum China za približno 1,2 milijarde dolara.

Prodaja označava završetak višegodišnjeg razdoblja problema za Pizza Hut, koji je negativno utjecao na ukupne poslovne rezultate Yum Brandsa. U Sjedinjenim Državama lanac je posljednjih godina pokušavao prijeći s tradicionalnog modela restorana sa sjedećim mjestima i salatnim barovima na dostavu i preuzimanje hrane, no pritom je zaostao za konkurencijom.

Konkurencija nagrizla profite

Domino’s Pizza godinama preuzima tržišni udio Pizza Hutu, dok su aplikacije za dostavu hrane poput DoorDasha dodatno smanjile prodaju lanca.

Yum je još u studenome prošle godine objavio da razmatra strateške opcije za Pizza Hut. Kompanija je sada poručila kako su uprava i upravni odbor zaključili da prodaja predstavlja “najbolji put za maksimiziranje vrijednosti za dioničare” te da će Pizza Hut dobiti vlasničku strukturu prilagođenu specifičnostima svojih tržišta, konkurentskim prednostima i dugoročnim prioritetima.

Od obje transakcije Yum očekuje oko 2,3 milijarde dolara neto prihoda nakon poreza, prilagodbi i troškova transakcije, ne računajući moguću dodatnu isplatu od 75 milijuna dolara koju bi LongRange mogao isplatiti do 2030. godine. Kompanija također očekuje jednokratne troškove od oko 85 milijuna dolara tijekom ostatka 2026. godine povezane s prodajom, piše CNBC.

Od male pizzerije u Kansasu osnovane 1958. godine, Pizza Hut izrastao je u najveći svjetski lanac pizzerija. Tu je titulu držao gotovo pola stoljeća, sve dok ga 2017. nije prestigao Domino’s foto: Getty Images

Više detalja o financijskim učincima transakcije uprava će predstaviti tijekom konferencijskog poziva o rezultatima za drugo tromjesečje, zakazanog za 30. srpnja. Zaključenje prodaje očekuje se tijekom trećeg tromjesečja, uz potrebna regulatorna odobrenja.

Bio u vlasništvu Pepsija

Braća Dan i Frank Carney osnovali su Pizza Hut 1958. godine u Wichiti u saveznoj državi Kansas, a već godinu dana kasnije počeli su razvijati franšizni model poslovanja. Pizza Hut je izašao na burzu 1969. godine, a samo dvije godine poslije postao je najveći lanac pizzerija na svijetu. Taj je status zadržao do 2017., kada ga je prestigao Domino’s.

Prodaja prekida desetljećima dugu povezanost Pizza Huta s Taco Bellom i KFC-om, sestrinskim brendovima unutar portfelja Yum Brandsa. PepsiCo je kupio Pizza Hut 1977. godine, čime je ušao u restoransku industriju. Do 1986. već je posjedovao i Taco Bell i KFC. Kada je Pepsi 1997. izdvojio svoje restoransko poslovanje, nova kompanija dobila je naziv Tricon Global Restaurants, koji je kasnije promijenjen u Yum Brands.

Krajem 2025. godine Pizza Hut imao je gotovo 20.000 restorana u 108 zemalja i teritorija te ostvario 12,8 milijardi dolara godišnje prodaje na razini sustava. Najveće tržište i dalje su Sjedinjene Države, koje čine oko 40 posto ukupne prodaje lanca, dok je Kina drugo najveće tržište s udjelom od približno 20 posto.