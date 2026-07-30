Erste Grupa s dvoznamenkastim skokom prihoda u drugom kvartalu

Austrijska banka Erste Group izvijestila je u četvrtak o dvoznamenkastom skoku ukupnih prihoda u drugom tromjesečju u usporedbi s istim razdobljem lani, uz skok kamatnih prihoda i snažnije rezultate od trgovanja.

Operativni prihod banke iznosio je u drugom kvartalu 4,02 milijarde eura i bio je za 40 posto veći nego u istom prošlogodišnjem razdoblju, pokazuju poslovni rezultati.

U odnosu na prva tri ovogodišnja mjeseca operativni prihod Erste Groupa uvećan je za oko dva posto.

Neto kamatni prihod banke dosegnuo je u razdoblju od travnja do lipnja 2,71 milijardu eura i bio je za gotovo 42 posto veći nego prije godinu dana. Neto prihod od naknada i provizija porastao je za 26,5 posto, na 964 milijuna, navodi se u izvješću.

Dobit od trgovanja dosegnula je 262 milijuna eura i bila je gotovo tri puta veća nego u istom razdoblju lani.

Istodobno, operativni troškovi porasli su za gotovo 30 posto, na 1,77 milijardi eura.

Austrijska banka zaključila je tako drugi kvartal s neto dobiti od 1,5 milijardi eura, za 35,4 posto višom nego u istom lanjskom razdoblju.

Stopa adekvatnosti kapitala grupe (CET1) iznosila je na kraju lipnja 15,2 posto i bila je za 0,8 postotnih bodova viša nego na kraju ožujka, ali i niža za 4,1 postotni bod nego na kraju prošle godine.

Uprava banke za ovu godinu i dalje predviđa rast dobiti po dionici veći od 20 posto. Taj cilj temelje na ključnim pretpostavkama, koje uključuju da će Erste Grupa, kao i na kraju 2025. godine na sedam ključnih tržišta (Austrija, Češka, Slovačka, Rumunjska, Mađarska, Hrvatska i Srbija), ostvariti dobre rezultate u ovoj godini unatoč blago sniženim makroekonomskim projekcijama uzrokovanim aktualnim geopolitičkim izazovima proizašlim iz rata u Iranu, te uz pretpostavku uglavnom stabilnih kamatnih stopa, posebice u eurozoni, kao i stabilnih marži.

Na temelju toga predviđa solidan rast obujma kredita u rasponu od šest do osam posto, u odnosu na prethodno očekivanih više od pet posto, navodi se u priopćenju.

Dobit hrvatske podružnice 234 milijuna eura

Hrvatska podružnica priopćila je da je Erste banka, uključujući i ovisna društva, ostvarila neto dobit nakon manjinskog utjecaja u prvih šest mjeseci od 234 milijuna eura, u odnosu na 135 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine.

Prema nerevidiranom konsolidiranom financijskom izvještaju ESB grupe, koja osim Erste&Steiermarkische banke uključuje i društva Erste Nekretnine, Erste&Steiermarkische S-Leasing, Erste Bank Podgorica, Izbor Nekretnina i Keks Pay, neto kamatni prihod iznosio je 235 milijuna eura, što je 9,8 posto više nego u prvih šest mjeseci 2025., dok je neto prihod od provizija i naknada pao za 13,2 posto na godišnjoj razini, na 59 milijuna eura.

Prema nerevidiranom nekonsolidiranom financijskom izvještaju, koji obuhvaća rezultate bez ovisnih društava, neto dobit Erste banke u prvih šest mjeseci 2026. godine iznosila je 177 milijuna eura, 49 milijuna eura više no u istom prošlogodišnjem razdoblju.

Neto kamatni prihod povećan je za 8,3 posto, na 208 milijuna eura, dok je neto prihod od naknada i provizija skočio za 3,7 posto, na 56 milijuna eura.

Ukupna aktiva banke krajem lipnja 2026. iznosila je 16,13 milijardi eura, 0,5 posto više u odnosu na kraj 2025. Ukupni krediti klijentima dosegnuli su 9,8 milijardi eura, 5,5 posto više no krajem 2025., dok su ukupni depoziti u odnosu na kraj prošle godine pali za 1,5 posto, na 12,7 milijardi eura, priopćeno je.