EU kreće u veliku reformu bankarskog sektora: Cilj je osloboditi 1,4 bilijuna eura ulaganja godišnje

Europska komisija priprema reforme za prvo tromjesečje 2027. godine s ciljem uklanjanja prepreka između nacionalnih bankarskih tržišta, povećanja financiranja za poduzeća i strateške sektore te smanjenja ovisnosti Europske unije o stranim bankama.

Europska komisija priprema jednu od najambicioznijih reformi bankarskog sektora u posljednjih nekoliko godina, s ciljem uklanjanja prepreka koje i dalje dijele nacionalna financijska tržišta unutar Europske unije te jačanja sposobnosti europskih banaka da financiraju gospodarstvo.

Prema nacrtu izvješća u koji je Euronews imao uvid, Bruxelles planira novo zakonodavstvo kojim bi se smanjila ovisnost Unije o bankama izvan EU-a i potaknulo učinkovitije usmjeravanje kapitala prema strateškim sektorima.

Dokument, koji bi Europska komisija trebala predstaviti 15. srpnja, postavlja temelje za širi paket reformi predviđen za 2027. godinu. U njemu se upozorava da europsko bankarsko tržište i dalje ostaje fragmentirano, što povećava troškove financiranja za građane i poduzeća te ograničava konkurentnost europskog gospodarstva.

Pritisak za reforme dolazi u trenutku kada Europa traži nove izvore kapitala za financiranje obrane, energetske tranzicije i digitalne transformacije. Prema studiji konzultantske kuće Oliver Wyman izrađenoj za Europsku bankarsku federaciju, Europskoj uniji potrebno je dodatnih 1,4 bilijuna eura ulaganja godišnje, znatno više od 800 milijardi eura koliko je u svom izvješću o europskoj konkurentnosti procijenio bivši predsjednik Europske središnje banke Mario Draghi.

U Bruxellesu smatraju da snažniji i integriraniji bankarski sektor može odigrati ključnu ulogu u zatvaranju tog investicijskog jaza.

U nacrtu se ističe da europske banke moraju postati učinkovitije kako bi mogle financirati strateške prioritete Unije, uključujući obranu te zelenu i digitalnu tranziciju, pri čemu je jedan od ciljeva i smanjenje oslanjanja na financijske institucije izvan europskog bloka.