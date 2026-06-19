Euforija oko najvećeg IPO-a u povijesti počinje blijedjeti, SpaceX u minusu

Iako je u jednom danu izgubio više od 150 milijardi dolara tržišne vrijednosti, SpaceX i dalje vrijedi više od 2,5 bilijuna dolara te ubrzano traži nova sredstva za širenje poslovanja u području umjetne inteligencije.

Nakon spektakularnog burzovnog debija koji je SpaceX nakratko svrstao među pet najvrjednijih kompanija na svijetu, investitori su počeli pritiskati kočnicu.

Dionice svemirsko-tehnološke kompanije Elona Muska pale su u četvrtak više od šest posto, signalizirajući da početna euforija oko najvećeg IPO-a u povijesti postupno ustupa mjesto trezvenijoj procjeni vrijednosti tvrtke. Dionica se trgovala po 178,50 dolara, što je i dalje više od 30 posto iznad inicijalne cijene od 135 dolara, no znatno ispod vrhunaca dosegnutih neposredno nakon izlaska na burzu.

Ako se negativan trend nastavi, tržišna kapitalizacija SpaceX-a, koja trenutno iznosi oko 2,52 bilijuna dolara, mogla bi se samo tijekom jednog dana smanjiti za više od 150 milijardi dolara.

“S obzirom na veličinu IPO-a i snažan početni rast, realizacija dijela profita potpuno je očekivana”, ocjenjuje Kat Liu, analitičarka tvrtke IPOX Schuster, piše Reuters.

Oslabio interes

Pad SpaceX-a povukao je prema dolje i ostatak svemirskog sektora. Dionice Rocket Laba i Planet Labsa izgubile su oko tri posto vrijednosti, dok su AST SpaceMobile i Intuitive Machines zabilježili još veće padove.

Posebno je zanimljivo da su upravo mali ulagači bili među najvećim pokretačima rasta dionice nakon izlaska na burzu. Tijekom prva tri dana trgovanja kupili su SpaceX-ove dionice u neto iznosu većem od 300 milijuna dolara. No u četvrtak je njihov interes znatno oslabio. Prema podacima Vanda Researcha, do sredine trgovinskog dana neto kupnja iznosila je tek 9,1 milijun dolara.

Analitičari upozoravaju da bi volatilnost mogla ostati obilježje dionice još neko vrijeme. SpaceX ima relativno ograničen broj slobodno dostupnih dionica, dok njegova valuacija već uključuje vrlo ambiciozna očekivanja o budućem rastu.

Preuzimanje Cursora i izdavanje obveznica

U središtu tih očekivanja nalazi se umjetna inteligencija. Tvrtka je ovog tjedna objavila preuzimanje startupa Anysphere, poznatog po AI alatu za programiranje Cursor, u transakciji vrijednoj 60 milijardi dolara u dionicama. Riječ je o jednom od najvećih preuzimanja u sektoru umjetne inteligencije ove godine i jasnom signalu da Musk želi SpaceX pozicionirati mnogo šire od tradicionalnog svemirskog poslovanja.

Istodobno, kompanija priprema novo prikupljanje kapitala. Prema informacijama izvora upoznatih sa situacijom, SpaceX bi već sljedećeg tjedna mogao započeti razgovore s investitorima o izdavanju obveznica vrijednih najmanje 20 milijardi dolara, čime bi financirao daljnje širenje svojih AI aktivnosti.

Za investitore se sada otvara ključno pitanje: može li SpaceX opravdati valuaciju koja premašuje dva bilijuna dolara ili je dio tržišnog optimizma bio rezultat kratkotrajnog post-IPO entuzijazma. Prvi dani trgovanja pokazali su koliko je povjerenje ulagača veliko, ali i koliko brzo tržište počinje tražiti konkretne dokaze da će ambiciozna strategija donijeti očekivani rast prihoda i profita.