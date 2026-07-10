Europa pokreće investicijski savez za mobilizaciju 80 milijardi eura za tehnološke tvrtke u fazi rasta

Europska unija planira planira prikupiti do 80 milijardi eura koje će ulagati u 1.500 europskih visokoinovativne kompanije.

Europa proširuje svoju vodeću inicijativu za potporu tehnološkim prvacima, a Grupa Europske investicijske banke (EIB), veliki institucionalni ulagači i upravitelji imovinom, uz potporu vlada svih 27 država članica Europske unije, udružuju snage kako bi mobilizirali do 80 milijardi eura ulaganja u visokoinovativne kompanije koje se razvijaju u globalne lidere.

Predstavnici svih uključenih strana sastali su se u Bruxellesu, na marginama sastanka Vijeća ministara financija Europske unije (ECOFIN), kako bi dali potporu drugoj fazi Europske inicijative za tehnološke prvake, odnosno ETCI-ju 2.0. Ispred Vlade RH za ovu je inicijativu zaduženo Ministarstvo financija. Cilj inicijative je usmjeriti financiranje u obliku vlasničkih ulaganja prema tehnološkim tvrtkama u fazi rasta putem snažnijeg paneuropskog investicijskog saveza.

Prva ulaganja pomogla razvoju 12 jednoroga

Prva faza ETCI-ja već je poduprla aktivno investiranje 15 velikih fondova u europske startupove u fazi rasta te pridonijela razvoju 12 europskih „jednoroga” (tvrtki u fazi rasta čija je vrijednost veća od milijardu eura).

Nastavljajući se na taj uspjeh, druga faza inicijative znatno će se proširiti i po opsegu i po veličini, uz potencijalnu potporu svih 27 država članica EU-a i aktivno sudjelovanje privatnih i institucionalnih ulagača.

„Partnerstvo koje danas pokrećemo usmjereno je na razmjere i brzinu te europskim pionirima osigurava kapital potreban za rast”, rekla je predsjednica Grupe EIB Nadia Calviño. „Ovo je odlučujući korak u rješavanju nedostatka financiranja za tvrtke u fazi rasta kako bismo osigurali da ideje, tehnologije i inovativne kompanije nastale u Europi mogu ostati i uspijevati u Europi.”

Irski ministar financija Simon Harris izjavio je, u kontekstu irskog predsjedanja Vijećem Europske unije: „Irska podupire pokretanje Europske inicijative za tehnološke prvake 2.0, koja predstavlja važan korak u smanjivanju europskog manjka financiranja za tvrtke u fazi rasta. Uključivanje srednje velikih fondova kako bi se zadovoljile potrebe takvih tvrtki u svim fazama razvoja te uključivanje institucionalnih ulagača radi mobilizacije privatnog kapitala u velikom opsegu predstavljaju ključan iskorak koji inicijativu dodatno usklađuje s europskim ciljevima jačanja konkurentnosti.”

Među privatnim ulagačima koji se pridružuju inicijativi nalaze se Danske Bank iz Danske, španjolski AltamarCAM, Banco Santander i BBVA te talijanski upravitelji imovinom Azimut Holding, Green Arrow Capital i zaklada Compagnia di San Paolo, dok se očekuje da će se u kasnijoj fazi pridružiti i drugi ulagači.

Investicijski ciljevi

Ciljana veličina prikupljenog kapitala za ETCI 2.0 iznosi do 15 milijardi eura, što je otprilike četiri puta više od izvornog fonda fondova pokrenutog 2023. godine. Nakon toga cilj je mobilizirati ukupna ulaganja u vrijednosti do 80 milijardi eura za više od 1.500 europskih tvrtki u fazi rasta.

Konačna veličina ETCI-ja 2.0 bit će određena u drugoj polovici 2026. godine, kada budu zaključeni doprinosi svih sudionika u postupku koji se naziva „first closing”. Grupa EIB uložit će u fond do 1,25 milijardi eura.

ETCI 2.0 podupirat će europske fondove velikog opsega te, prvi put, srednje velike fondove za rast čija vrijednost prelazi 300 milijuna eura. Očekuje se da će biti temelj za osnivanje više od 100 fondova, uključujući do 45 velikih fondova koji će ulagati u tvrtke u fazi rasta, pri čemu će prosječno pojedinačno ulaganje u svaku kompaniju iznositi 200 milijuna eura.

Istodobno će biti uspostavljena paneuropska investicijska platforma koja će osigurati pregled europskih tehnoloških fondova, povećati informiranost privatnih ulagača o mogućnostima ulaganja te pružiti tržišne informacije i uvid u razvoj investicijskog ekosustava. U tu svrhu bit će dostupna i digitalna platforma koja će olakšati povezivanje ulagača.

Na taj će način ETCI 2.0 proširiti pristup kapitalu za kasnije faze razvoja tvrtki diljem Europe, ojačati povezanost nacionalnih i europskih investicijskih inicijativa te dugoročnim ulagačima omogućiti strukturiran pristup najperspektivnijim europskim tehnološkim kompanijama u fazi rasta.

Inicijativa će djelovati usporedno s različitim nacionalnim i europskim programima te ih nadopunjavati kako bi tehnološki prvaci dobili maksimalnu potporu i ostali razvijati poslovanje u Europi. To uključuje francusku inicijativu Tibi, njemačku inicijativu WIN te fond Scaleup Europe Fund, čime će se pridonijeti stvaranju povezanijeg europskog investicijskog ekosustava.

Mobiliziranjem javnog i privatnog kapitala preko državnih granica ETCI 2.0 pridonijet će dubljoj integraciji i većoj učinkovitosti europskih tržišta kapitala. Time će se dodatno poduprijeti razvoj Unije štednje i ulaganja Europske unije te ojačati euroška strateška autonomija, inovativnost i rast produktivnosti.