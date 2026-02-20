Europske burze ruše rekorde – kapital zbog jednog ključnog razloga napušta Wall Street

Val globalnog kapitala posljednjih tjedana preusmjerava se prema europskim tržištima, gurajući ključne indekse na povijesne vrhunce.

Europske dionice u veljači su na pragu rekordnih mjesečnih priljeva, nakon dva uzastopna tjedna u kojima se slilo po oko 10 milijardi dolara, pokazuju podaci EPFR-a, koji prati tokove kapitala u ETF-ove i investicijske fondove.

Kontinentalni blue-chip indeks Stoxx Europe 600 ovog je mjeseca dosegnuo nove povijesne vrhunce, a rekordne razine bilježe i indeksi u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj i Španjolskoj. Europske burze profitiraju od sve izraženije želje velikih investitora da dio kapitala preusmjere izvan Wall Streeta i njegova dominantnog tehnološkog sektora, koji je ove godine pod pritiskom zbog strahova od mogućeg balona u području umjetne inteligencije, piše Financial Times.

Odmak od tehnoloških divova

Pomak interesa investitora s tehnoloških divova iz područja umjetne inteligencije dodatno je pogurao europska tržišta, koja su snažno oslonjena na sektore takozvane “stare ekonomije”, poput bankarstva i prirodnih resursa. Pojačana potražnja za opipljivom imovinom vinula je britanski FTSE 100 gotovo sedam posto od početka godine, dok su dionice kompanija poput Weir Groupa i Antofagaste skočile više od 20 posto.

Velik dio kapitala slio se u fondove izložene tržištima izvan SAD-a, a ne isključivo u fondove usmjerene na Europu, zbog straha da su globalni portfelji postali previše dominantno izloženi skupim dionicama povezanima s umjetnom inteligencijom.

Ta diversifikacija ove je godine pogurala niz drugih globalnih tržišta ispred Wall Streeta. Indeks S&P 500 nalazi se tek na 76. mjestu među 92 glavna burzovna pokazatelja koje prati Bloomberg.

Mnogi investitori smatraju da Europa nudi jednu takvu priliku: Stoxx Europe 600 trguje se uz omjer cijene i zarade (P/E) od 18,3, u usporedbi s 27,7 za S&P 500, prema podacima LSEG-a.

Fondovi usmjereni na Europu također su bilježili stabilne priljeve u proteklih 12 mjeseci, nakon godina kontinuiranih odljeva, pokazuju podaci EPFR-a, potaknuti znakovima da pesimizam oko gospodarstva jenjava.

Oporavak Njemačke

Njemačka, gospodarska lokomotiva regije, prošle se godine vratila rastu prvi put od 2022., prema podacima objavljenima prošlog mjeseca. Nedavni skok narudžbi u njemačkoj industriji dodatno je ohrabrio tržišta, jer investitori prepoznaju znakove da povijesni val obrambene potrošnje najavljen prošlog ožujka počinje davati rezultate u industriji, što je potaknulo analitičare Bank of America da povećaju preporuku za njemačke dionice na prekomjernu zastupljenost. Dionice obrambenih kompanija, koje su snažno porasle prošle godine, nastavile su rasti, pri čemu je njemački Rheinmetall u 2026. porastao 12 posto, a britanski BAE Systems 26 posto.

Iako su najveći priljevi došli od domaćih europskih investitora i iz SAD-a, analitičari navode i rastuću potražnju azijskih ulagača.

Unatoč tome, neki investitori ostaju skeptični prema sposobnosti europskih dionica da ostvare rast dobiti usporediv s Wall Streetom. Tvrtke iz indeksa S&P na putu su da u aktualnoj sezoni objave rezultata za četvrto tromjesečje ostvare godišnji rast dobiti veći od 12 posto, u usporedbi s nešto manje od četiri posto u Europi, prema podacima Barclaysa.