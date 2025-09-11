Europski fintech div briljira na američkoj burzi, vrijednost dionica skočile mu za 30 posto

Švedska Klarna prikupila je jučer 1,37 milijardi dolara u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO-u), prodajući dionice zajedno s dugogodišnjim investitorima po cijeni od 40 dolara. Dionice su na otvaranju trgovanja dosegnule vrijednost od 52 dolara.

Dionice švedske tvrtke Klarna, specijalizirane za uslugu “kupi sada, plati kasnije”, skočile su prvog dana javne trgovine u SAD-u, dajući kompaniji tržišnu vrijednost veću od 19 milijardi dolara (17,3 milijardi eura).

To predstavlja značajnu prekretnicu za švedskog kreditnog giganta, koji se postavio kao izazivač kreditnih kartica i tradicionalnih banaka.

Osnovana 2005., tvrtka je poznata po tome što kupcima omogućuje plaćanje kupovine u manjim, beskamatnim ratama. Model je postao vrlo popularan, s otprilike 93 milijuna aktivnih korisnika u 26 zemalja.

No tvrtka se suočava s trajnim pitanjima o riziku da bi njezin poslovni model mogao potaknuti ljude da troše iznad svojih mogućnosti. Klarna je prošle godine obradila transakcije u vrijednosti od 105 milijardi dolara. Radi se o globalnom igraču u prostoru online kupovine koji je ušao na britansko tržište 2014., a u SAD 2019., piše BBC.

U matičnoj Švedskoj, više od 80 posto odraslih koristilo je ovu uslugu prošle godine, navodi tvrtka.

U poruci zaposlenicima, kojom je tvrtka javno podijelila, glavni izvršni direktor Sebastian Siemiatkowski rekao je da će ovaj trenutak pružiti “gorivo” kompaniji dok pokušava ostvariti sličan prodor na druga tržišta.

Profitabilnost joj oslabila

Tvrtka je prikupila 1,37 milijardi dolara u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO-u), prodajući dionice zajedno s dugogodišnjim investitorima po cijeni od 40 dolara.

Dionice su na otvaranju trgovanja dosegnule 52 dolara po dionici, skočivši 30 posto u odnosu na IPO cijenu – koja je tada procijenila vrijednost tvrtke na 15 milijardi – čime je tržišna kapitalizacija porasla na više od 19 milijardi dolara.

No do kraja dana dionice su se spustile na oko 46 dolara, što je vrijednost tvrtke smanjilo na 17 milijardi dolara.

Klarna se i dalje trguje s popustom u odnosu na 2021., kada je ulaganje Softbank Grupe podiglo vrijednost kompanije na više od 45 milijardi dolara. Nakon toga pogođena je usporavanjem gospodarstva i rastom kamatnih stopa.

Joakim Dal, partner u Bullhound Capitalu, rekao je kako smatra da su investitori pogrešno shvatili Klarnu, koja većinu prihoda ostvaruje naplaćujući naknadu trgovcima za kupnje putem usluge “plati kasnije”.

“Po našem mišljenju, ona je više tvrtka za plaćanje nego zajmodavac”, rekao je u emisiji BBC-ja Opening Bell, ističući “vrlo niske” stope kašnjenja u plaćanju. “Riječ je više o omogućavanju glatkog iskustva plaćanja nego o pružanju kredita potrošačima.” Klarna je prošle godine izvijestila o prihodu od 2,8 milijardi dolara, što je rast od 24% na godišnjoj razini.

No od ulaska na američko tržište, njezina je profitabilnost oslabila zbog većih troškova obrade transakcija. U tri mjeseca do lipnja zabilježila je gubitak od 52 milijuna dolara, u odnosu na sedam milijuna godinu ranije.

Više puta odgađali IPO

Klarna već godinama cilja na javnu ponudu. Planirani izlazak u travnju bio je odgođen nakon što su američke carinske najave uzdrmale financijska tržišta. No dionice u SAD-u od tada su se oporavile, a glavni indeksi dosegnuli rekordne razine.

Nekoliko drugih tvrtki, uključujući kripto kompaniju Gemini, planira javne ponude ovaj tjedan, želeći iskoristiti povoljnu klimu.

“Za svaku tehnološku kompaniju koja želi izaći na burzu postoji samo jedno tržište, a to je Wall Street”, rekao je Dal.

“Tamo imate najveću likvidnost, najveću pokrivenost analitičara, najviše usporedivih kompanija – i, iskreno, tamo se postižu i najviše valuacije.”