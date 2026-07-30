Fed zadržao kamatne stope nepromijenjenima, rastu podjele među dužnosnicima

Federalne rezerve u srijedu su odlučile zadržati kamatne stope nepromijenjenima, iako se čini da su dužnosnici središnje banke podijeljeni oko toga kako voditi monetarnu politiku usred trajnih zabrinutosti zbog inflacije.

Savezni odbor za operacije na otvorenom tržištu (FOMC) glasovao je omjerom 9 prema 3 za zadržavanje kamatnih stopa u rasponu od 3,5 % do 3,75 %. Protiv odluke glasovali su predsjednica Feda iz Dallasa Lorie Logan, predsjednik Feda iz Minneapolisa Neel Kashkari i predsjednica Feda iz Clevelanda Beth Hammack.

Time je prekinuto prošlomjesečno jednoglasno glasovanje o zadržavanju kamatnih stopa u sadašnjem rasponu.

Priopćenje FOMC-a – gotovo identično lipanjskom, koje je bilo otprilike trećinu kraće od priopćenja za vrijeme bivšeg predsjednika Feda Jeromea Powella – izrazilo je optimizam u pogledu američkog gospodarstva. U njemu se navodi da se gospodarska aktivnost “širi solidnim tempom”, unatoč sukobima na Bliskom istoku, te da je “rast zaposlenosti pratio rast radne snage”.

Što je Kevin Warsh rekao o kamatnim stopama?

Kevin Warsh, koji se nije jasno izjasnio o kratkoročnom smjeru kretanja kamatnih stopa, izjavio je da dužnosnici središnje banke imaju “nultu toleranciju prema trajno povišenoj inflaciji”. Naglasio je da Fed ima “čvrstu predanost vraćanju stabilnosti cijena” te da je stavljanje inflacije pod kontrolu njegov najvažniji cilj.

Neki drugi dužnosnici Feda zauzeli su još restriktivniji stav. Lorie Logan je ranije ovog mjeseca izjavila da smatra kako bi kamatne stope trebale biti “umjereno” više, dok su Beth Hammack, Neel Kashkari i guverner Feda Christopher Waller također signalizirali potporu strožoj monetarnoj politici uoči glasovanja u srijedu.

Istodobno, među članovima FOMC-a postoje podjele oko očekivanog kretanja referentne kamatne stope tijekom godine. Na sastanku u lipnju “mnogi” sudionici procijenili su da će kamatne stope do kraja godine biti u sadašnjem rasponu ili neznatno ispod njega, dok su “mnogi drugi” smatrali da će stope biti više.

Hoće li Federalne rezerve ove godine sniziti kamatne stope?

Vjerojatno neće. Na sastanku FOMC-a u lipnju dužnosnici su procijenili da neće biti promjena kamatnih stopa sve do njihovog prvog smanjenja u drugom tromjesečju 2027. godine.

Analitičari Bank of America u bilješci objavljenoj ranije ovog tjedna naveli su da očekuju tri povećanja kamatnih stopa od po 0,25 postotnih bodova tijekom ove godine, što bi referentnu stopu moglo podići na raspon od 4,25 % do 4,5 %. Kao glavni razlog navode rast cijena nafte, koji je pogurao inflaciju na najviše razine u više godina.

Rast inflacije

Dužnosnici Federalnih rezervi posljednjih su mjeseci kao razlog za zadržavanje kamatnih stopa navodili rast inflacije povezan s ratom u Iranu.

Preferirana mjera inflacije Feda, indeks temeljnih izdataka za osobnu potrošnju (core PCE), u svibnju je zabilježila najbrži rast u gotovo tri godine, što je bilo u skladu s također visokim podacima o indeksu potrošačkih cijena (CPI).

Inflacija se nakratko usporila u lipnju tijekom kratkotrajnog mirovnog sporazuma između Irana i SAD-a, koji je doveo do pada cijena nafte i najvećeg mjesečnog pada potrošačkih cijena od travnja 2020.

Warsh je u ranije pripremljenom obraćanju Kongresu obećao da će središnja banka “ispravno voditi monetarnu politiku” te poručio kako će “inflacijski val iz posljednjih pet godina postati stvar prošlosti.”

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalni članak)