Fima Plusu naložen prestanak neovlaštenog pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom

Upravno vijeće Hanfe naložilo je Fima Plusu iz Varaždina trenutačni prestanak neovlaštenog pružanja usluga povezanih s kriptoimovinom, odnosno prestanak izvršavanja naloga za kriptoimovinu u ime klijenata i obavljanje poslova skrbništva nad kriptoimovinom klijenata, priopćila je Hanfa.

Hanfa je utvrdila da je Fima Plus u nadziranom razdoblju od 1. srpnja 2025. do 23. siječnja 2026. putem internetske stranice https://fimacrypto.com pružalo usluge povezane s kriptoimovinom bez odobrenja potrebnog na temelju EU-ove Uredbe o tržištima kriptoimovine (uredba MiCA).

Fima Plus je, kako se navodi, od svojih klijenata – fizičkih i pravnih osoba, na vlastiti bankovni račun zaprimala novčana sredstva, prenosila ih na inozemnu platformu za trgovanje kriptoimovinom te je navedenim sredstvima kupovala kriptoimovinu za račun klijenata.

Pored toga, na inozemnoj platformi za trgovanje kriptoimovinom prodavala je kriptoimovinu klijenata, te je dobivena novčana sredstva potom isplaćivala izravno svojim klijentima.

Osim toga, kriptoimovinu i novčana sredstva svojih klijenata Fima Plus je držala na vlastitim računima otvorenim kod inozemnih trgovinskih platformi, čime je pružalo uslugu skrbništva nad kriptoimovinom klijenata, navodi Hanfa.

“Iz navedenih razloga Hanfa je donijela rješenje kojim društvu Fima Plus d.o.o. nalaže trenutačni prekid svih takvih aktivnosti i povrat imovine klijenata. Društvo je dužno obavijestiti svoje klijente o izrečenim mjerama Hanfe, kao i o postupcima povrata njihove imovine”, stoji u Hanfinom priopćenju.