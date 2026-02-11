Forvis Mazars izvješće: Private equity dobiva novi smjer nakon najizazovnijeg razdoblja u posljednjim desetljećima

Na temelju uvida više od 800 stručnjaka, Forvis Mazars objavio je svoje izvješće o tržištu privatnog kapitala za 2026. godinu.

Forvis Mazars Grupa, međunarodni lider u području revizije, poreznog i poslovnog savjetovanja, objavio je Globalni pregled private equity tržišta za 2026. godinu, koji pokazuje da će strateški prekogranični rast i stvaranje vrijednosti temeljeno na tehnologiji biti ključni čimbenici za izlazak private equity sektora iz razdoblja nestabilnosti u godini koja slijedi.

Izvješće se temelji na uvidima više od 800 private equity stručnjaka iz šest globalnih regija, a rezultati upućuju na industriju koja prelazi iz dugotrajnog izazovnog razdoblja u promišljeniju, strategijom vođenu fazu stvaranja vrijednosti. Najnovije izdanje sektorskog pregleda private equityja ističe rast povjerenja u tržišne uvjete, obnovljenu selektivnost pri alokaciji kapitala te sve veći utjecaj tehnologije, osobito umjetne inteligencije, na investicijske odluke i operativne rezultate.

Sve više sekundarnih transakcija

Komentirajući objavljene rezultate, Andrija Garofulić, partner financijskog savjetovanja u Forvis Mazars Adria regiji, izjavio je: „Naš izvještaj ove godine pokazuje da je aktivnost private equity fondova u stalnom porastu, a unatoč izazovnoj godini za prikupljanje kapitala, većina fondova koja je djelovala u okviru CEE regije je ipak uspješno zatvorila svoje investicijske rundе. Sve je vidljiviji i rast sekundarnih transakcija, gdje jedan fond prodaje drugome, što potvrđuje zrelost tržišta. Private equity igrači i danas su ključni akteri u procesima generacijske tranzicije, osobito u kompanijama srednje veličine. Aktivnosti su najizraženije u sektorima tehnologije, zdravstva, energetike i specijalizirane proizvodnje, koji ostaju privlačni zbog stabilne potražnje i potencijala za stvaranje dodane vrijednosti.”

Pere Mioč, partner poreznog savjetovanja u Forvis Mazars Adria regiji, dodao je: “Globalno istraživanje private equity tržišta koje je proveo Forvis Mazars ukazuje na kontinuirani rast aktivnosti u sektorima u kojima CEE regija već duže vremena bilježi snažniji broj transakcija, osobito u energetici, te tehnološkom i obrambenosigurnosnom sektoru, potvrđujući sve veću stratešku važnost regije za investitore. Na razini CEE regije vidimo i dalje porast broja fondova privatnog kapitala, pri čemu je, unatoč izazovnom okruženju za prikupljanje kapitala, značajan broj fondova uspješno osigurao novi kapital za daljnja ulaganja.“

Cijelo izvješće dostupno je za preuzimanje ovdje.