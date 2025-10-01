Genius u Hrvatskoj ekskluzivno omogućio investiranje u portfelj kojim upravlja J.P. Morgan

InterCapitalova aplikacija Genius namijenjena automatiziranom ulaganju od sada svojim korisnicima pruža i mogućnost ulaganja u portfelj kojim upravlja poznata svjetska financijska kompanija J.P. Morgan.

InterCapital, odnosno njihova tvrtka za digitalno upravljanje portfeljima InterCapital Digital Wealth Management predstavila je u zagrebačkoj Wespi svoju suradnju s J.P. Morgan Asset Managementom. Navedena suradnja hrvatskim ulagačima po prvi put je omogućila da izravno ulažu u portfelj kojim upravlja poznata američka tvrtka koja ima 50 godina iskustva i preko četiri bilijuna dolara imovine.

Ulaganje je moguće vršiti preko Interkapitalove mobilne aplikacije Genius, a najmanji početni iznos za ulaganje u portfelj kojim upravlja J.P.Morgan iznosi 1000 eura. Baš kao i kod drugih portfelja kojima upravlja Genius, korisnici odgovorima na pitanja definiraju razinu rizika koju pri tome žele. Na osnovu tih informacija, formira se omjer obveznica, dionica, ETF-ova i drugih elemenata portfelja kojeg odlikuje diverzificiranost. Na raspolaganju su im J.P. Morgan Cautious model, J.P. Morgan Moderate model i J.P. Morgan Growth model.

ETF-ovi koji nastoje nadmašiti rast indeksa

U konkretnom primjeru jednog od prikazanih portfelja, moglo se vidjeti kako on uključuje 2347 različitih vrijednosnih papira iz cijelog svijeta. U tom primjeru, 90 posto njih bile su dionice, a 10 posto obveznice. ETF fondova je sedam, a sektora u koje se ulaže 11.

Za neupućene, ETF-ovi su investicijski fondovi kojima se može trgovati na burzi, na isti način kako se trguje dionicama. Oni sadrže porftelj vrijednosnih papira, a mogu pratiti određeni indeks ili tržište. Na formiranje portfelja u slučaju J.P. Morgana utječu njihove analize, na osnovu kojih prilagođavaju omjer vrijednosnih papira, kako bi pokušali nadmašiti rast indeksa.

Genius je pokrenut 2021. godine i trenutno ima 20.000 korisnika. Rast broja korisnika u zadnjoj godini iznosio je 400 posto. Ulaznih i izlaznih naknada nema, a ukupni trošak upravljanja portfeljem iznosi 1,2 posto plus PDV godišnje, odnosno 1,5 posto.

Ivan Đurđević; Foto: InterCapital

„Uzbuđeni smo što pokrećemo ove inovativne modele portfelja aktivnih ETF-ova u suradnji s InterCapital Digital Wealth Managementom. Vjerujemo da aktivni ETF-ovi mogu igrati ključnu ulogu u pomaganju investitorima da se snađu na današnjim sve složenijim tržištima. Kroz ovo partnerstvo, klijentima InterCapitala kroz Genius je omogućen pristup visokokvalitetnim portfeljima koji nastoje ponuditi diverzifikaciju i bolje investicijske rezultate“, rekao je Ivan Đurđević, voditelj distribucije ETF-ova za Njemačku, Austriju, Švicarsku i srednju i istočnu Europu u J.P. Morgan Asset Managementu.

„Ponosni samo na partnerstvo s JP Morganom koje je važan iskorak za Genius i naše klijente, ali i potvrda naše posvećenosti i relevantnosti na domaćem financijskom tržištu. Naša misija je omogućiti jednostavan pristup najboljim investicijskim rješenjima, a sada to ostvarujemo kroz suradnju s jednim od vodećih svjetskih investicijskih kuća, čime hrvatskim ulagačima otvaramo vrata sofisticiranim ETF Smart strategijama. Vjerujemo da će ova usluga dodatno učvrstiti Genius kao prvo mjesto za pametno, povoljno i transparentno ulaganje u Hrvatskoj, a uskoro i u regiji“, zaključila je Ivana Drlje, CEO InterCapital Digital Wealth Managementa.