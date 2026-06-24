Global 2000: Kako je umjetna inteligencija promijenila poredak najvećih svjetskih kompanija

Unatoč geopolitičkim napetostima i inflaciji, najveće svjetske kompanije dosegnule su rekordne prihode, dobit i tržišnu vrijednost, predvođene valom ulaganja u umjetnu inteligenciju.

Forbesova lista Global 2000 već 24. godinu zaredom rangira najveće svjetske javno izlistane kompanije prema četiri ključna kriterija – prihodima, dobiti, imovini i tržišnoj vrijednosti. Unatoč trgovinskim napetostima, geopolitičkoj nestabilnosti i upornoj inflaciji, sve četiri kategorije ove su godine dosegnule rekordne razine.

Najveće svjetske kompanije ostvarile su ukupno 56 bilijuna dolara godišnjih prihoda, što je šest posto više od prošlogodišnjeg rekorda. Ukupna dobit porasla je 13,9 posto, na 5,5 bilijuna dolara, dok je vrijednost njihove imovine dosegnula 272 bilijuna dolara, što predstavlja rast od 12,9 posto.

Najimpresivniji je ipak rast tržišne vrijednosti. Ukupna tržišna kapitalizacija kompanija s liste Global 2000 skočila je 31,8 posto u odnosu na prošlu godinu, čime je stvoreno više od 30 bilijuna dolara dodatne vrijednosti za dioničare.

Iako listom i dalje dominiraju banke zahvaljujući veličini svojih bilanci, najveći ovogodišnji zamah dolazi iz sektora povezanih s umjetnom inteligencijom. Proizvođači hardvera i računalne opreme, poluvodičke kompanije te softverske tvrtke, uključujući tehnološke divove poput Microsofta i Mete, sada čine više od deset posto liste, odnosno 209 kompanija, u odnosu na 186 godinu ranije.

Ukupna tržišna vrijednost tih kompanija gotovo se udvostručila, s 23,9 na 41,4 bilijuna dolara, te čini čak 57 posto ukupnog povećanja tržišne vrijednosti svih kompanija na listi u odnosu na prošlu godinu.

Jednostavno rečeno, entuzijazam investitora oko umjetne inteligencije trenutno je glavni pokretač rasta dobiti i valuacija na svjetskim tržištima kapitala.

Takva euforija potaknula je i strahovanja o mogućem stvaranju AI balona koji podiže vrijednost dioničkih portfelja i mirovinskih fondova. Ipak, mnogi poslovni lideri vjeruju da je rast tek počeo.

Uspon AI kompanija

“Umjetna inteligencija nije samo tehnologija. Ona je način razmišljanja. Novi jezik. AI će postati sastavni dio našeg svakodnevnog života i poslovanja”, rekao je početkom mjeseca Richard Attias, predsjednik neprofitnog Future Investment Institutea, uoči Forbesova godišnjeg Iconoclast Summita u New Yorku. “Utjecat će na sve.”

Najveći pobjednici AI revolucije pokazuju koliko se taj trend proširio kroz gospodarstvo.

Nvidia je među proizvođačima čipova napredovala za 20 mjesta i zauzela 27. poziciju na listi, postavši najvrjednija poluvodička kompanija na svijetu. Južnokorejski SK Hynix, čiji su memorijski čipovi visokog kapaciteta ključni za AI poslužitelje, skočio je čak 107 mjesta i stigao do 48. pozicije.

Među proizvođačima hardvera snažno je napredovao tajvanski Hon Hai Precision, poznatiji kao Foxconn, najveći svjetski proizvođač iPhonea i AI servera, koji je napredovao 55 mjesta i zauzeo 82. poziciju. Kalifornijski proizvođač flash memorije SanDisk ušao je na listu na 614. mjestu nakon što prošle godine nije bio ni među 2.000 najvećih kompanija.

Na softverskoj strani Alphabet, matična kompanija Googlea i jedan od najvećih svjetskih AI igrača, napredovao je pet mjesta i sada zauzima četvrtu poziciju. CoreWeave, tvrtka specijalizirana za cloud infrastrukturu za umjetnu inteligenciju, skočila je čak 706 mjesta i stigla do 1093. mjesta nakon što se tek prošle godine prvi put našla na listi.

Val ulaganja u umjetnu inteligenciju podigao je i sektor sirovina, koji profitira od fizičke strane AI revolucije. Kompanije iz tog sektora povećale su tržišnu vrijednost za 67,5 posto, dok je njihova dobit porasla 38,6 posto. Investitori su nagradili proizvođače bakra, kobalta, litija, kemikalija i drugih sirovina potrebnih za proizvodnju čipova, napredne proizvodnje, energetskih sustava i podatkovnih centara.

Rudarski div Rio Tinto napredovao je 24 mjesta i stigao do 111. pozicije nakon sklapanja dvogodišnje suradnje s Amazon Web Servicesom, u okviru koje će bakar proizveden njegovom Nuton tehnologijom završavati u AWS-ovim podatkovnim centrima u SAD-u.

Rast vezan uz podatkovne centre

Američki proizvođač čelika Nucor skočio je 84 mjesta na 416. poziciju zahvaljujući rastu potražnje za njegovim modularnim čeličnim konstrukcijama koje se koriste u podatkovnim centrima. A upravo su podatkovni centri postali jedan od najvećih dobitnika AI utrke.

Ukupna tržišna vrijednost građevinskih kompanija koje projektiraju, grade, hlade i opremaju te objekte porasla je 30,7 posto, dok je njihova dobit skočila 46,4 posto.

Jedan od najvećih pobjednika je teksaški Comfort Systems USA, koji je napredovao čak 698 mjesta i stigao do 93. pozicije. Kompanija navodi da bilježi “nezapamćenu potražnju” iz sektora podatkovnih centara i proizvođača čipova, koji danas čine više od polovice njezina poslovanja vrijednog 10 milijardi dolara godišnje.

Sličan uspon zabilježio je i Vertiv Holdings, proizvođač energetskih i rashladnih sustava za AI podatkovne centre, koji je skočio 353 mjesta i zauzeo 821. poziciju. Tvrtka je krajem 2025. imala narudžbe vrijedne više od 15 milijardi dolara, više nego dvostruko više nego godinu ranije, te je postala jedan od ključnih infrastrukturnih partnera Nvidije u razvoju onoga što kompanija naziva “AI tvornicama” – novom generacijom podatkovnih centara namijenjenih treniranju i pokretanju najnaprednijih modela umjetne inteligencije.

Čak i usred procvata umjetne inteligencije, banke i dalje dominiraju Forbesovom listom Global 2000 prema broju kompanija i ukupnoj imovini. JPMorgan Chase već četvrtu godinu zaredom drži prvo mjesto. Kao najveća američka banka, s imovinom od 4,9 bilijuna dolara, i dalje najbolje balansira sva četiri kriterija na kojima se temelji rangiranje: prihode, dobit, imovinu i tržišnu vrijednost.

Na ovogodišnjoj listi nalazi se 314 banaka, više nego iz bilo koje druge industrije, a zajedno upravljaju imovinom vrijednom 140,4 bilijuna dolara, što predstavlja više od polovice ukupne imovine svih 2000 kompanija na listi. Uz njih, na listu je ušlo još 136 diversificiranih financijskih kompanija (one koje nude širok raspon financijskih usluga) i 113 osiguravatelja.

Promjene na vrhu

Razlog njihove dominacije djelomično leži i u metodologiji rangiranja. Banke i osiguravajuća društva raspolažu golemim bilančnim sumama, dok su mnoge tehnološke kompanije znatno “lakše” po pitanju imovine pa na tom kriteriju ostvaruju slabiji rezultat. Dodatni vjetar u leđa financijskom sektoru dali su i povišeni kamatni prinosi, koji su bankama, osiguravateljima i drugim zajmodavcima omogućili veće zarade na kreditima i ulaganjima s fiksnim prinosom.

Ovogodišnjih deset vodećih kompanija na listi odražava promjene u korporativnom poretku. JPMorgan Chase zadržao je prvo mjesto zahvaljujući svojoj golemoj bilanci, dok se Amazon popeo na drugo mjesto uz 742,8 milijardi dolara prihoda i tržišnu vrijednost od 2,8 bilijuna dolara.

Alphabet je napredovao na četvrtu poziciju, a Microsoft dijeli sedmo mjesto, što pokazuje da investitori i dalje snažno vrednuju kompanije koje razvijaju softver, cloud infrastrukturu i AI platforme koje stoje iza aktualnog tehnološkog uzleta.

Među deset najvećih i dalje su Berkshire Hathaway, Saudi Aramco i Bank of America, zahvaljujući snažnoj profitabilnosti, velikoj imovini i sposobnosti generiranja novčanog toka. Popis zaokružuju tri kineska bankarska diva – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank i Agricultural Bank of China – podsjetnik na razdoblje kada su kineske banke dominirale Global 2000 listom prije desetak godina.

Zanimljivo je da je Bank of America jedina kompanija koja se nalazila među deset najvećih još na prvoj listi iz 2003. godine i koja je ondje ostala do danas.

Veliki napredak ostvarile su i kompanije iz sektora zrakoplovstva i obrane. Njihova dobit porasla je čak 78,5 posto zahvaljujući nastavku sukoba na Bliskom istoku i rastu državnih proračuna za obranu.

Francuski Safran, proizvođač avionskih motora i zrakoplovnih sustava, napredovao je 398 mjesta i stigao do 211. pozicije. Boeing je skočio 289 mjesta na 160. mjesto, dok je britanski Rolls-Royce, specijaliziran za avionske motore i pogonske sustave, napredovao 67 mjesta i zauzeo 263. poziciju.

Vrednovanje investitora

Promatrano prema državama, Sjedinjene Američke Države i dalje uvjerljivo predvode listu s 593 kompanije sa sjedištem u zemlji, iako je to nešto manje nego prošle godine kada ih je bilo 612.

Kina ima 300 kompanija na listi, a Hong Kong dodaje još 40, pa šira kineska regija ukupno broji 340 predstavnika. Japan je treći sa 179 kompanija, slijede Ujedinjeno Kraljevstvo sa 67, Južna Koreja sa 66 te Kanada i Indija sa po 64 kompanije.

SAD i dalje uvjerljivo dominira prema tržišnoj vrijednosti. Američke kompanije zajedno vrijede oko 67,9 bilijuna dolara, što čini više od polovice ukupne tržišne kapitalizacije svih kompanija na listi.

Forbes Global 2000 tako ostaje jednako spomenik starom gospodarstvu koliko i novom. Banke i dalje drže najveći dio imovine, naftne kompanije nastavljaju generirati goleme novčane tokove, a trgovci dominiraju po prihodima.

Najveća promjena tijekom posljednjih godinu dana nije bila u tome što najveće svjetske kompanije prodaju, nego u tome kako ih investitori vrednuju. Tijekom 2026. godine tržište je odlučilo da budućnost pripada umjetnoj inteligenciji – i posebno kompanijama koje proizvode čipove, servere, memorijske komponente i infrastrukturu potrebnu za njezino funkcioniranje.

Hoće li se pokazati da su investitori bili u pravu, pokazat će tek vrijeme.

Andrea Murphy i John Hyatt, novinari Forbesa (link na originalni članak)