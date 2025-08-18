Globalno bogatstvo: Koje europske zemlje imaju najveće udjele? Evo kako stoji Hrvatska

SAD i Kina drže više od polovice globalnog osobnog bogatstva (54%), dok Europa drži samo 22%, a njezinih pet najvećih gospodarstava dominira popisom.

SAD posjeduje više od trećine, a Kina oko petine. Zajedno, ove dvije sile kontroliraju 54% svjetskog bogatstva prema UBS-ovom Izvješću o globalnom bogatstvu za 2025. godinu.

Izvješće UBS-a obuhvaća 56 zemalja i tržišta, što predstavlja preko 92% globalnog bogatstva.

Koje europske zemlje drže najveći udio u svjetskom bogatstvu i koliko je ukupno osobno bogatstvo svake zemlje istražio je Euronews Business.

Prema izvješću, globalno bogatstvo dosegnulo je 471 bilijun dolara (435 bilijuna eura) do kraja 2024. SAD drži najveći udio s 34,7% (150,9 bilijuna eura), a slijedi Kina s 19,4% (84,2 bilijuna eura). Japan je treći s 4,5% (19,7 bilijuna eura).

U Europi, UK drži najveći udio globalnog osobnog bogatstva s 3,84%, a odmah iza njega slijedi Njemačka s 3,76%. Francuska ne zaostaje mnogo s udjelom od 3,3%.

Italija (2,25%) i Španjolska (1,95%) zaokružuju prvih pet u Europi. Nije iznenađujuće da pet najvećih europskih gospodarstava zauzima prvih pet mjesta na ovom popisu. Hrvatska je na dnu ljestvice s 0,06 %.

Devetnaest od 31 zemlje imaju udjele manje od 0,4%.

Nominalno, UK posjeduje 16,7 bilijuna eura osobnog bogatstva, a slijede Njemačka (16,4 bilijuna eura) i Francuska (14,3 bilijuna eura). Nijedna druga europska zemlja ne prelazi granicu od 10 bilijuna eura.

Općenito, zemlje s višim bruto domaćim proizvodom (BDP) imaju tendenciju imati veći udio globalnog osobnog bogatstva, što pokazuje pet vodećih europskih gospodarstava.

Bogatstvo raste u istočnoj Europi, a pada na zapadu

Ukupni globalni porast bio je brži nego prethodne godine, porastao je s 4,2% na 4,6% u američkim dolarima. No, globalni rast bogatstva bio je neravnomjeran, jer ukupan iznos skriva jasne razlike među regijama.

Istočna Europa zabilježila je najveći skok ukupnog osobnog bogatstva u 2024. – preko 12% više u usporedbi s 2023., neznatno više od Sjeverne Amerike. Dodala je 28.000 novih milijunaša, što je povećanje od 2,9%, što regiju čini snažnim motorom rasta.

