HANFA upozorila: Kriptousluge mogu pružati samo četiri hrvatske tvrtke. Istražili smo čije su

Kriptousluge u Hrvatskoj u ovom trenutku mogu pružati samo četiri hrvatske tvrtke i više europskih koje su dobile licence Hanfe i drugih europskih regulatora. Istražili smo o kojim tvrtkama se radi i tko su njihovi vlasnici. Za razliku od novog, u ranijem Hanfinom registru pružatelja kriptousluga bilo je 17 tvrtki, no one koje nemaju novu kriptolicencu moraju prestati s radom.

Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom (CASP) u Hrvatskoj i Europskoj uniji od 1. srpnja 2026. godine moraju imati licencu. Izvijestila je to HANFA koja ih i izdaje u Hrvatskoj.

Društva koja su dobila njezinu licencu pod nadzorom su te agencije, a njihov trenutačni popis moguće je vidjeti ovdje. U trenutku objave članka, na popisu su samo četiri tvrtke: Bitblock, Digital Assets, Electrocoin i White Tech. Nakon što bude upisana u sudski registar, na popisu će se naći i sesvetska tvrtka In kapital.

Jednu od tvrtki vodi sin državnog odvjetnika Turudića

Vlasnik zagrebačkog Bitblocka je Denis Koštić, splitski Digital Assets Šime Bakića i Tomislava Vajića, a zagrebačkog Electrocoina Nikola Škorić, Marin Maržić i tvrtka EC Production Projects. Vlasnici zagrebačkog White Techa su bivši nogometaš i počasni konzul Ukrajine u Hrvatskoj Ivica Pirić i britanski Datatech Investments Limited iza kojeg stoji 37-godišnji ukrajinski milijarder Volodimir Nosov. Zanimljivo je i da je direktor te tvrtke sin državnog odvjetnika Ivana Turudića, također Ivan Turudić.

No, kriptousluge u Hrvatskoj mogu nuditi i tvrtke iz drugih država EU koje su dobile odobrenja svojih regulatora. Hanfa je objavila i njihov popis. Kriptousluge mogu nuditi i određene financijske institucije koje su već pod nadzorom Hanfe ili HNB-a i iskažu interes za pružanje kriptousluga te prođu kroz proces notifikacije tih usluga kod Hanfe. U ovom trenutku još nema tvrtki iz te kategorije.

Konačno potvrđena optužnica za najveću hrvatsku kriptoprijevaru

Hanfa upozorava korisnike kriptousluga na potencijalne rizike poslovanja s društvima koja se ne nalaze u Hanfinim registrima s obzirom na to da time riskiraju, u najgorem slučaju, ostati bez svojih sredstava ili postati žrtva prijevare.

Građani bi prije početka trgovanja ili prebacivanja svojeg novca ili kriptoimovine trebali poduzeti određene predradnje u svrhu provjere subjekta s kojim stupaju u poslovni odnos – nastavlja Hanfa.

Preporuča se utvrditi točan naziv društva preko kojeg se želi trgovati i provjeriti nalazi li se to društvo u Hanfinim registrima. Primjerice, ako na internetskoj stranici društva nije jasno istaknut naziv pravne osobe koja njime upravlja, to je često znak da se radi o društvu koje neovlašteno pruža kriptousluge ili da se radi o prijevari te je preporuka Hanfe da građani ne stupaju u poslovni odnos s takvim društvima. Praksa je pokazala kako se učestalo događa da subjekti koji nemaju licencu pokušavaju neovlašteno nuditi i pružati kriptousluge.

Ako prepoznaju takve aktivnosti, građani se pozivaju da takve subjekte prijave Hanfi na adresu info@hanfa.hr kako bi se mogle poduzeti aktivnosti za pravovremenu zaštitu ulagatelja i tržišta.

Najveća hrvatska kriptoprijevara dogodila se 2023. godine, a vezana je uz slučaj tvrtke Bitlucky iz Rijeke koja je potrošila sredstva svojih klijenata, prema tadašnjim policijskim izjavama vrijedna najmanje 18,5 milijuna eura. Forbes Hrvatska doznaje kako je u tom slučaju sada potvrđena optužnica, no nije još pravomoćna. Ubrzo nakon što postane, slijedi suđenje.

Tvrtke iz bivšeg registra prestaju obavljati kriptousluge

Prije nego je HANFA izdala četiri kriptolicence za CASP-ove, trajalo je privremeno razdoblje tijekom kojeg je u VASP registar agencije bilo upisano 17 tvrtki koje su smjele pružati kriptousluge. One koje nisu u novom registru to više ne smiju raditi, odnosno sada su u procesu prestanka obavljanja tih usluga.

S ciljem zaštite interesa klijenata i provjere zakonitosti postupanja društava Hanfa prati koje aktivnosti u vezi s prestankom pružanja kriptousluga provode hrvatski VASP-ovi koji nisu pravovremeno ishodili kriptolicencu. Pritom se provjerava jesu li takvi VASP-ovi uspostavili plan za pravovremeni prestanak pružanja usluga, pripremili adekvatnu komunikaciju prema klijentima kao i osigurali mehanizme za povratak imovine klijentima, ako su je držali.

Takvi su VASP-ovi svoje klijente kojima su aktivno pružali kriptousluge trebali obavijestiti da su prestali pružati te usluge. Također, u slučaju da je takav VASP držao imovinu klijenata (novčana sredstva i kriptoimovina), trebao ju je vratiti klijentima u skladu s njihovim uputama.

Nije isključeno da će neka od njih naknadno zatražiti i dobiti kriptolicencu (ako ispune uvjete).

I Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) je u svojem priopćenju, pripremljenom zajedno s nacionalnim regulatorima, pozvalo društva na odgovorno ponašanje zbog završetka prijelaznog razdoblja, pojasnilo koje su korake društva koja nisu ishodila kriptolicencu nakon isteka prijelaznog razdoblja dužna poduzeti te pozvalo korisnike na oprez uz pojašnjenje što mogu učiniti da bi zaštitili svoja sredstva.

Za slučaj da društva nastave s poslovanjem, mogu dobiti nadzorne mjere ili/i kazne od jedan do pet posto neto prihoda, a najviše pet milijuna eura.