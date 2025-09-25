Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. “Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac”

H&M je objavio 40 posto veću dobit uslijed napora za smanjenje troškova, koji uključuju i nastavak zatvaranja trgovina.

Švedski modni div priopćio je u srijedu da je u proteklih devet mjeseci zatvorio 135 trgovina te očekuje dodatna zatvaranja i u tekućem tromjesečju. Najviše zatvaranja dogodilo se u Aziji, Oceaniji i Africi, dok je 21 trgovina zatvorena u zapadnoj Europi, piše The Standard.

Planovi zatvaranja posebno su pogodili trgovine pod brendovima H&M i Monki. Preustroj trgovina dio je nastojanja tvrtke da poboljša profitabilnost smanjenjem troškova.

H&M je izvijestio o operativnoj dobiti od 4,91 milijardu švedskih kruna (oko 457 milijuna eura) za tromjesečje do kraja kolovoza, što je porast od 40 posto u odnosu na 3,51 milijardu kruna (oko 328 milijuna eura) ostvarenih godinu ranije. Postignute brojke su znatno iznad analitičkih prognoza te je predstavljaju rast nakon padova u prethodna dva tromjesečja.

Direktor Daniel Ervér izjavio je da tvrtka “poduzima daljnje korake u pravom smjeru”, ali je naglasio kako su kupci i dalje “oprezni” zbog šire gospodarske nesigurnosti. H&M je unatoč smanjenju broja trgovina ostvario rast prodaje od dva posto u posljednjem tromjesečju, na 57 milijardi kruna (oko 6,7 milijardi eura).

U H&M-u dodaju da su ove sezone imali pozitivan odaziv na jesenske kolekcije.

Daniel Ervér, direktor H&M-a, ističe kako povećanje dobiti pokazuje da su na pravom putu nakon razdoblja pada foto: Magnus Lejhall/TT News Agency via AFP

Ervér je dodao da su kroz jaču ponudu za kupce, poboljšanu bruto maržu i dobru kontrolu troškova, povećali operativnu dobit u usporedbi s istim tromjesečjem prošle godine. “Povećanje dobiti pokazuje da smo na pravom putu kao rezultat napretka koji smo ostvarili u našem planu. U okruženju stalne nesigurnosti s opreznim potrošačima, svi unutar H&M grupe dosljedno smo usmjereni na našu ponudu kupcima – uvijek nudeći najbolju vrijednost za novac. Naša snažna kultura, zajedno s dobrom kontrolom troškova i fleksibilnošću, omogućuje nam nastavak izgradnje stabilne osnove za dugoročni, profitabilni i održivi rast u sve složenijem okruženju, dok ujedno poduzimamo dodatne važne korake prema našim ambicioznim ciljevima održivosti”, zaključio je direktor H&M-a.